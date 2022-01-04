***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.01.2022 13:49
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40'ıncı maddesinin 3'üncü fıkrasının ç bendi uyarınca, kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen satış ve kiralama işlemleri kapsamında 2021 yılı içerisinde, Şirketimizin portföyünde yer alan taşınmazlara ilişkin olarak kira bedeli toplamı 1.281.257 TL (KDV hariç) olan yeni kira sözleşmesi imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988602
BIST
14:081.964
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 37,75
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.978
En Düşük
1.940
14:0813,3162
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 0,2479
|Açılış
|: 13,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,4943
En Düşük
12,9640
14:0815,0414
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,2396
|Açılış
|: 14,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2589
En Düşük
14,6944
14:08772,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 13,59
|Açılış
|: 772,59
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler14:07
|BFREN
|1.192,40
|33.103.883
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,22
|4.781.367
|% 10,00
|
|UZERB
|38,50
|1.043.156
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,30
|5.767.955
|% 9,99
|
|KRSTL
|3,10
|56.007.325
|% 9,93
|
|TBORG
|17,82
|414.117
|% -10,00
|
|KUYAS
|5,27
|13.062.700
|% -5,72
|
|BAGFS
|16,69
|51.579.036
|% -5,71
|
|KSTUR
|254,00
|131.340
|% -4,08
|
|SERVE
|12,68
|29.477
|% -3,94
|
|THYAO
|22,88
|1.694.835.612
|% 4,76
|
|EREGL
|30,04
|1.265.712.841
|% 2,74
|
|GARAN
|11,48
|1.241.738.434
|% 0,17
|
|SASA
|55,75
|1.046.774.368
|% 4,69
|
|SISE
|14,22
|857.058.613
|% 2,60
|
|YKBNK
|3,47
|612.259.860
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,26
|308.287.804
|% 1,35
|
|GARAN
|11,48
|1.241.738.434
|% 0,17
|
|IHGZT
|0,74
|64.271.573
|% -2,63
|
|IHLAS
|0,62
|52.261.812
|% 8,77
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2739
|13,2992
|% 1,77
|
|Euro
|14,9835
|15,0467
|% 1,65
|
|Sterlin
|17,9057
|17,9955
|% 1,76
|
|Frank
|14,4435
|14,5305
|% 1,73
|
|Riyal
|3,5326
|3,5504
|% 1,56
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|2,30
|
|Altın Gr.
|772
|773
|13,59
|
|Cumhuriyet
|5.146
|5.224
|64,00
|
|Tam
|5.120
|5.254
|67,20
|
|Yarım
|2.475
|2.542
|32,50
|
|Çeyrek
|1.241
|1.271
|16,26
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,82
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,76
|9,78
|0,12
|
|B. Petrol
|79,61
|79,61
|0,63
|