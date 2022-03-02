***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.03.2022 11:30
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) 11'inci maddesi gereğince Sn. Hasan EKİCİ Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak göreve başlamıştır. Saygılarımızla kamuya duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006420
BIST
11:311.985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 15,55
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
1.986
En Düşük
1.962
11:3114,0581
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1625
|Açılış
|: 14,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,0969
En Düşük
13,8221
11:3115,6654
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1586
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,6830
En Düşük
15,4208
11:31876,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 7,29
|Açılış
|: 876,27
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler11:30
|ISGYO
|6,61
|169.976.810
|% 9,26
|
|PAPIL
|20,50
|9.876.664
|% 8,75
|
|KAPLM
|53,95
|365.188
|% 7,90
|
|YUNSA
|13,41
|9.802.901
|% 7,62
|
|KONKA
|10,83
|92.253.714
|% 7,44
|
|KARYE
|15,63
|29.144.738
|% -9,55
|
|ATSYH
|14,70
|362.135
|% -7,95
|
|ORMA
|30,50
|75.427
|% -7,58
|
|DIRIT
|3,59
|17.954
|% -6,75
|
|TIRE
|9,65
|29.342.607
|% -5,95
|
|KRDMD
|12,48
|1.657.696.867
|% 1,79
|
|EREGL
|33,58
|1.018.191.226
|% 1,21
|
|THYAO
|25,22
|1.005.308.703
|% -0,16
|
|ASELS
|23,64
|723.139.036
|% -1,50
|
|TUPRS
|198,90
|503.341.284
|% 3,00
|
|KRDMD
|12,48
|1.657.696.867
|% 1,79
|
|YKBNK
|3,66
|258.007.467
|% 0,83
|
|THYAO
|25,22
|1.005.308.703
|% -0,16
|
|PETKM
|7,76
|274.380.444
|% 0,13
|
|GARAN
|11,63
|392.895.344
|% 0,09
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0388
|14,0476
|% 1,09
|
|Euro
|15,5611
|15,6614
|% 1,00
|
|Sterlin
|18,6321
|18,7255
|% 0,96
|
|Frank
|15,2320
|15,3237
|% 1,09
|
|Riyal
|3,7348
|3,7535
|% 1,19
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-10,39
|
|Altın Gr.
|875
|875
|6,41
|
|Cumhuriyet
|5.714
|5.800
|55,00
|
|Tam
|5.687
|5.831
|55,57
|
|Yarım
|2.749
|2.821
|26,88
|
|Çeyrek
|1.379
|1.410
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,04
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,35
|-0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|6,22
|