***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan bağımsız yönetim kurulu üyeliği şartlarının "Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıl yönetim kurulu üyeliği yapmamış olmak" dışında tamamını sağlamış olan Sayın Şebnem ERGÜN'ün Şirketimiz faaliyetlerine özverili ve disiplinli çalışmaları ile olumlu katkılarda bulunması, gayrimenkul, perakende, turizm, finans sektörüne dair bilgi birikimleri, yerli/yabancı yatırımcılar, finans kurumları, denetim ve değerleme şirketleri ile olan ilişkileri, takip ettikleri süreçler de dikkate alınarak bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapma süresinin 1 (bir) yıl süreyle sınırlı olmak üzere uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru, 28.01.2022 tarih ve E-12233903-340.03-16553 sayılı yazı ile olumlu karşılanmıştır.Bu çerçevede Yönetim Kurulumuzun 31.03.2022 tarihinde yapılan toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olarak Şirketimize başvuran ve Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde, bağımsızlık ölçütlerini taşıdıkları Şirket Kurumsal Yönetim Komitesi'nce tespit edilen Sayın Şebnem ERGÜN, Sayın Burçin GÖZLÜKLÜ ve Sayın Levent ARTUK'un 03.04.2022 tarihinde yapılacak şirket olağan genel kurul toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyesi adayları olarak pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Bağımsızlık beyanları ektedir.Saygılarımızla kamuya duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014668BIST