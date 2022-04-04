***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.04.2022 17:34
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim kurulunun 04.04.2022 tarihinde yapılan toplantısında yönetim kurulu başkanlığına Sayın Levent Kirman'ın, yönetim kurulu başkan yardımcılığına Sayın Okyay Kepenek'in seçilmelerine karar verilmiştir. Saygılarımızla kamuya duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015608
BIST
18:052.311
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 59,72
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.311
En Düşük
2.264
18:0514,6992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0157
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
18:0516,1812
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0367
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,1298
18:05913,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,10
|Açılış
|: 913,25
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
915,67
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASUZU
|88,00
|202.182.000
|% 10,00
|
|ARMDA
|78,10
|6.872.788
|% 10,00
|
|IPEKE
|18,95
|163.877.808
|% 9,98
|
|GZNMI
|48,76
|37.471.115
|% 9,97
|
|AYGAZ
|30,26
|123.816.036
|% 9,96
|
|SNKRN
|28,14
|616.968
|% -6,20
|
|KARSN
|5,66
|1.935.030.790
|% -5,19
|
|DOBUR
|60,00
|3.571.649
|% -4,76
|
|TURGG
|208,20
|85.106.126
|% -4,54
|
|PAPIL
|19,82
|23.799.905
|% -4,44
|
|GARAN
|12,63
|4.238.136.205
|% 1,45
|
|THYAO
|33,46
|3.288.949.923
|% 2,07
|
|KRDMD
|15,85
|3.000.804.294
|% 1,60
|
|SISE
|16,27
|2.718.699.125
|% 5,86
|
|AKBNK
|7,72
|2.695.217.049
|% 5,61
|
|EKGYO
|2,51
|1.821.515.187
|% 5,02
|
|AKBNK
|7,72
|2.695.217.049
|% 5,61
|
|YKBNK
|4,21
|1.450.431.489
|% 2,43
|
|GARAN
|12,63
|4.238.136.205
|% 1,45
|
|KARSN
|5,66
|1.935.030.790
|% -5,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6939
|14,7019
|% 0,13
|
|Euro
|16,1566
|16,1783
|% -0,24
|
|Sterlin
|19,2331
|19,3295
|% 0,19
|
|Frank
|15,8240
|15,9193
|% 0,13
|
|Riyal
|3,9074
|3,9270
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|6,83
|
|Altın Gr.
|914
|914
|5,02
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,49
|24,52
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,63
|-0,01
|
|B. Petrol
|108
|108
|3,84
|
Seans Raporu
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