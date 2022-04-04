***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim kurulunun 04.04.2022 tarihinde yapılan toplantısında yönetim kurulu başkanlığına Sayın Levent Kirman'ın, yönetim kurulu başkan yardımcılığına Sayın Okyay Kepenek'in seçilmelerine karar verilmiştir. Saygılarımızla kamuya duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015608BIST