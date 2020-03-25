***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
25.03.2020 18:29
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 07.03.2018 tarihinde almış olduğu hisse geri alım kararı kapsamında 25.03.2020 tarihinde yapılan işlemlerin detayları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
25/03/2020 193.044 193.044 4.578.393 4.771.437 % 2,839 % 2,839 % 2,958 % 2,958
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832198
BIST
18:0589.063
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -223,19
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
88.123
18:056,4355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0133
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4969
En Düşük
6,3790
18:057,0001
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0701
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0149
En Düşük
6,8970
18:05332,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -3,01
|Açılış
|: 332,97
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|2,42
|9.513.416
|% 10,00
|
|RYSAS
|5,28
|78.474.098
|% 10,00
|
|NATEN
|12,87
|49.796.199
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|1.129.700
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,44
|239.389
|% 10,00
|
|QNBFL
|143,20
|19.006.013
|% -9,99
|
|METAL
|0,61
|17.044
|% -6,15
|
|MZHLD
|10,32
|42.772
|% -5,41
|
|PEKGY
|2,30
|9.596.406
|% -5,35
|
|ISYAT
|2,24
|15.312.839
|% -5,08
|
|ASELS
|23,44
|1.426.631.805
|% 2,63
|
|THYAO
|8,77
|1.317.778.715
|% 5,79
|
|GARAN
|7,50
|1.294.671.715
|% -1,06
|
|AKBNK
|5,57
|418.004.528
|% -2,79
|
|YKBNK
|1,87
|400.417.317
|% -1,58
|
|YKBNK
|1,87
|400.417.317
|% -1,58
|
|GARAN
|7,50
|1.294.671.715
|% -1,06
|
|ODAS
|1,25
|196.217.199
|% -1,57
|
|THYAO
|8,77
|1.317.778.715
|% 5,79
|
|ISFIN
|2,88
|374.731.832
|% -2,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5875
|7,6256
|% 0,89
|
|Frank
|6,5442
|6,5837
|% 0,54
|
|Riyal
|1,7057
|1,7142
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.611
|1.612
|-9,89
|
|Altın Gr.
|333
|333
|-2,80
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,35
|14,39
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,97
|0,02
|
|B. Petrol
|27,49
|27,49
|0,34
|