***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
28.10.2020 13:46
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 07.03.2018 tarihinde almış olduğu hisse geri alım kararı kapsamında 28.10.2020 tarihinde yapılan işlemlerin detayları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
28/10/2020 8.749 8.749 4.779.205 4.787.954 % 2,963 % 2,963 % 2,969 % 2,969
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884670
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -2,22%
|| -25,64
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.153
En Düşük
1.127
12:358,2535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0687
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1900
|
8,3234
En Düşük
8,1715
12:359,6796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0207
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6650
|
9,7769
En Düşük
9,6415
12:35498,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,77
|Açılış
|: 498,90
|
|Önceki Kapanış
|: 501,67
|
508,65
En Düşük
498,71
BIST En Aktif Hisseler12:35
|DYOBY
|12,43
|17.550.599
|% 10,00
|
|KARTN
|1.648,00
|5.087.376
|% 10,00
|
|CASA
|33,00
|14.960.220
|% 10,00
|
|VANGD
|7,37
|520.897
|% 10,00
|
|MRSHL
|324,10
|5.361.082
|% 9,98
|
|ATSYH
|6,75
|1.121.351
|% -10,00
|
|UZERB
|41,08
|125.910
|% -9,99
|
|KAPLM
|21,64
|417.457
|% -9,98
|
|EMNIS
|19,70
|721.867
|% -9,96
|
|VESBE
|30,74
|42.411.432
|% -9,16
|
|SKBNK
|1,98
|1.240.640.962
|% 5,32
|
|TSKB
|2,32
|998.092.065
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,77
|618.060.438
|% 3,51
|
|ASELS
|17,40
|615.271.684
|% 0,23
|
|GARAN
|6,78
|534.564.358
|% -1,74
|
|SKBNK
|1,98
|1.240.640.962
|% 5,32
|
|TSKB
|2,32
|998.092.065
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,77
|618.060.438
|% 3,51
|
|YKBNK
|2,14
|214.031.436
|% -0,93
|
|KRDMD
|3,20
|286.416.617
|% -2,44
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2475
|8,2535
|% 0,84
|
|Euro
|9,6668
|9,6796
|% 0,21
|
|Sterlin
|10,6540
|10,7074
|% 0,14
|
|Frank
|9,0192
|9,0735
|% 0,61
|
|Riyal
|2,1957
|2,2067
|% 0,99
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|-28,26
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,22
|
|Cumhuriyet
|3.318
|3.368
|0,00
|
|Tam
|3.298
|3.381
|-4,98
|
|Yarım
|1.594
|1.636
|-2,41
|
|Çeyrek
|800
|818
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,46
|-0,92
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,13
|
|B. Petrol
|39,98
|39,98
|-1,63
|