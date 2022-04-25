***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.04.2022 18:14
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.04.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 161.280.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 241.920.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYGMI00020 420.000 210.000,000 50,00000 B Grubu B Grubu, YGGYO, TREYGMI00012 Hamiline
B Grubu, YGGYO, TREYGMI00012 160.860.000 80.430.000,000 50,00000 B Grubu B Grubu, YGGYO, TREYGMI00012 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 161.280.000 80.640.000,000 50,00000
İç Kaynakların Detayı :
Yedek Akçeler (TL) 63.480.000
Geçmiş Yıl Karları (TL) 17.160.000
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 25.04.2022 tarihinde yapılan toplantısında mevcut 161.280.000 TL olan çıkarılmış sermayemizin, 250.000.000 TL tutarında olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde 63.480.000 TL'lik bölümü yasal yedek akçelerin serbest bölümünden, 17.160.000 TL'lik bölümü ise geçmiş yıllar karlarından karşılanmak üzere 80.640.000 TL artırılarak 241.920.000 TL'ye yükseltilmesine, bu kapsamda hem nama yazılı A Grubu ve hem de hamiline yazılı B Grubu pay sahiplerine ellerinde bulundurdukları beher hisseye % 50 (Elli) oranında B Grubu hamiline yazılı bedelsiz hisse verilmesine ve gerekli işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla kamuya duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023563
BIST