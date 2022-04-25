***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.04.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Mevcut Sermaye (TL) 161.280.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 241.920.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREYGMI00020 420.000 210.000,000 50,00000 B Grubu B Grubu, YGGYO, TREYGMI00012 HamilineB Grubu, YGGYO, TREYGMI00012 160.860.000 80.430.000,000 50,00000 B Grubu B Grubu, YGGYO, TREYGMI00012 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 161.280.000 80.640.000,000 50,00000İç Kaynakların Detayı :Yedek Akçeler (TL) 63.480.000Geçmiş Yıl Karları (TL) 17.160.000Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 25.04.2022 tarihinde yapılan toplantısında mevcut 161.280.000 TL olan çıkarılmış sermayemizin, 250.000.000 TL tutarında olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde 63.480.000 TL'lik bölümü yasal yedek akçelerin serbest bölümünden, 17.160.000 TL'lik bölümü ise geçmiş yıllar karlarından karşılanmak üzere 80.640.000 TL artırılarak 241.920.000 TL'ye yükseltilmesine, bu kapsamda hem nama yazılı A Grubu ve hem de hamiline yazılı B Grubu pay sahiplerine ellerinde bulundurdukları beher hisseye % 50 (Elli) oranında B Grubu hamiline yazılı bedelsiz hisse verilmesine ve gerekli işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla kamuya duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023563BIST