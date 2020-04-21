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***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.04.2020 11:51
GÜNCEL HABERLER



***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
LEVENT KİRMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Y. K. Başkanı, Üyesi, Genel Müdür Öz Gimat A.Ş.,Ankaçay A.Ş. Anadolu Gayrimenkul Yönetimi A.Ş., Gimat Birlik A.Ş., Tomurcuk Gıda A.Ş., Enerji Gayrimenkul A.Ş., Çaytaş A.Ş. 1.4 A Bağımsız Üye Değil Yok
OKYAY KEPENEK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını Y.K.Başkan Yardımcısı Grup içi ve grup dışı muhtelif şirketlerde yönetim kurulu başkan yardımcılığı ve sorumlu müdür 0.78 A Bağımsız Üye Değil Yok
RECAİ KESİMAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Y. K. Üyesi ATO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyesi, Gimat Toptancılar Derneği Y.K. Başkanlığı ve diğer şirketlerde yönetim kurulu üyeliği 0.04 A Bağımsız Üye Değil Yok
MAHMUT KARABIYIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Y. K. Üyesi Serbest Avukatlık ve muhtelif şirketlerde yönetim kurulu üyeliği 0 B Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
BURÇİN GÖZLÜKLÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 0 B Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
LEVENT ARTUK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 0 B Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ŞEBNEM ERGÜN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Y.K. Üyesi Serbest Avukat 0 A Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması ve Denetim Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839522


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