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***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.02.2022 10:44
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Saygın Soran Muhasebe Müdürü 18.01.2019 0312 - 541 14 71 ssoran@yenigimatgyo.com.tr

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Levent KİRMAN Genel Müdür İş Adamı / İş Kadını Y.K. Üyesi ve Genel Müdür Öz Gimat A.Ş.,Ankaçay A.Ş. Anadolu Gayrimenkul Yönetimi A.Ş., Gimat Birlik A.Ş., Tomurcuk Gıda A.Ş., Enerji Gayrimenkul A.Ş., Çaytaş A.Ş.
OKYAY KEPENEK Genel Müdür Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını Y.K.Başkan Yardımcısı Grup içi ve grup dışı muhtelif şirketlerde yönetim kurulu başkan yardımcılığı ve sorumlu müdür
SAYGIN SORAN Muhasebe Müdürü Muhasebe ve Denetim Uzmanı Finansal Kontrol ve Raporlama Uzmanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000565


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 594,40 6.173.438 % 9,99  
KLKIM 18,18 22.792.321 % 9,98  
DESA 11,79 5.704.969 % 9,98  
OYLUM 4,42 4.383.845 % 9,95  
SELGD 4,56 4.907.901 % 9,88  
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Frank 14,5566 14,6443 % -0,25  
Riyal 3,6059 3,6239 % 0,21  
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16:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.829 1.830 -3,88  
Altın Gr. 794 795 -3,54  
Cumhuriyet 5.294 5.374 -10,00  
Tam 5.256 5.390 -22,96  
Yarım 2.541 2.607 -11,11  
Çeyrek 1.274 1.304 -5,55  
Gümüş.Ons 23,31 23,34 0,03  
Gümüş Gr. 10,12 10,13 -0,01  
B. Petrol 92,35 92,35 0,80  
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