***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.02.2022 10:44
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Saygın Soran Muhasebe Müdürü 18.01.2019 0312 - 541 14 71 ssoran@yenigimatgyo.com.tr
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Levent KİRMAN Genel Müdür İş Adamı / İş Kadını Y.K. Üyesi ve Genel Müdür Öz Gimat A.Ş.,Ankaçay A.Ş. Anadolu Gayrimenkul Yönetimi A.Ş., Gimat Birlik A.Ş., Tomurcuk Gıda A.Ş., Enerji Gayrimenkul A.Ş., Çaytaş A.Ş.
OKYAY KEPENEK Genel Müdür Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını Y.K.Başkan Yardımcısı Grup içi ve grup dışı muhtelif şirketlerde yönetim kurulu başkan yardımcılığı ve sorumlu müdür
SAYGIN SORAN Muhasebe Müdürü Muhasebe ve Denetim Uzmanı Finansal Kontrol ve Raporlama Uzmanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000565
BIST
16:432.042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,34
|Açılış
|: 2.048
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.055
En Düşük
2.030
16:4313,5597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0186
|Açılış
|: 13,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,5799
En Düşük
13,5153
16:4315,4837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0023
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,5383
En Düşük
15,4385
16:43798,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,53
|Açılış
|: 798,65
|
|Önceki Kapanış
|: 798,12
|
800,96
En Düşük
793,54
BIST En Aktif Hisseler16:41
|PKENT
|594,40
|6.173.438
|% 9,99
|
|KLKIM
|18,18
|22.792.321
|% 9,98
|
|DESA
|11,79
|5.704.969
|% 9,98
|
|OYLUM
|4,42
|4.383.845
|% 9,95
|
|SELGD
|4,56
|4.907.901
|% 9,88
|
|ORCAY
|33,84
|311.290.095
|% -10,00
|
|SANEL
|10,98
|3.336.306
|% -10,00
|
|KERVN
|0,71
|687.959
|% -8,97
|
|SONME
|45,76
|7.384.326
|% -7,56
|
|DZGYO
|2,73
|15.784.050
|% -7,14
|
|THYAO
|29,72
|2.860.018.671
|% -0,40
|
|KRDMD
|11,95
|1.594.180.084
|% -1,08
|
|EREGL
|29,52
|1.391.880.100
|% -0,27
|
|SISE
|14,00
|1.278.920.938
|% -1,82
|
|YKBNK
|4,10
|1.148.461.696
|% -0,24
|
|YKBNK
|4,10
|1.148.461.696
|% -0,24
|
|EKGYO
|2,32
|339.897.649
|% -0,85
|
|KRDMD
|11,95
|1.594.180.084
|% -1,08
|
|MOBTL
|1,96
|208.142.049
|% 5,95
|
|THYAO
|29,72
|2.860.018.671
|% -0,40
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5518
|13,5609
|% 0,15
|
|Euro
|15,4574
|15,4745
|% -0,04
|
|Sterlin
|18,3107
|18,4025
|% 0,20
|
|Frank
|14,5566
|14,6443
|% -0,25
|
|Riyal
|3,6059
|3,6239
|% 0,21
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.830
|-3,88
|
|Altın Gr.
|794
|795
|-3,54
|
|Cumhuriyet
|5.294
|5.374
|-10,00
|
|Tam
|5.256
|5.390
|-22,96
|
|Yarım
|2.541
|2.607
|-11,11
|
|Çeyrek
|1.274
|1.304
|-5,55
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,34
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,12
|10,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|92,35
|92,35
|0,80
|
Seans Raporu
16:41
daha fazla
-
16:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, TOASO, FROTO
-
16:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, TUPRS, TCELL
-
16:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 21 kaybederek (% -0.17 ) 1, 833
-
16:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELGD, KLKIM, PKENT, DESA, OYLUM
-
16:56
SNGYO, LIDFA, MIPAZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında