***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSaygın Soran Muhasebe Müdürü 18.01.2019 0312 - 541 14 71 ssoran@yenigimatgyo.com.trYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerLevent KİRMAN Genel Müdür İş Adamı / İş Kadını Y.K. Üyesi ve Genel Müdür Öz Gimat A.Ş.,Ankaçay A.Ş. Anadolu Gayrimenkul Yönetimi A.Ş., Gimat Birlik A.Ş., Tomurcuk Gıda A.Ş., Enerji Gayrimenkul A.Ş., Çaytaş A.Ş.OKYAY KEPENEK Genel Müdür Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını Y.K.Başkan Yardımcısı Grup içi ve grup dışı muhtelif şirketlerde yönetim kurulu başkan yardımcılığı ve sorumlu müdürSAYGIN SORAN Muhasebe Müdürü Muhasebe ve Denetim Uzmanı Finansal Kontrol ve Raporlama Uzmanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000565BIST