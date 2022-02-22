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***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

22.02.2022 18:56
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22/02/2022
Karar Sayısı
3
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
Şirketimizin 22.02.2022 tarih ve 3 sayılı yönetim kurulu kararı ile kamuya açıklanması uygun bulunan
 
 
a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı Tebliğ esasları çerçevesinde, Şirketimizin 01.01.2021-31.12.2021 faaliyet dönemine ait Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,
b) Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, hazırlanan Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanan finansal tablolar ve dipnotlarının konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte grubun finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
 
Saygılarımızla
 
YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
 
 
Levent Kirman                                                          Saygın Soran
Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür                    Finansal Raporlamadan Sorumlu Yönetici
 
 
 
 
                                                             
 Burçin Gözlüklü                               Levent Artuk                          Av. Şebnem Ergün
Yönetim Kurulu Üyesi                      Yönetim Kurulu Üyesi           Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi Başkanı                Denetim Komitesi Üyesi        Denetim Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003555


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Tam 5.626 5.768 127,04  
Yarım 2.719 2.790 61,45  
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