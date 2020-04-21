***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
21.04.2020 11:43
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 21.04.2020 tarihinde yapılan toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince ve Komitelerin çalışma esasları çerçevesinde görev yapmak üzere
1. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sayın Şebnem ERGÜN'ün ve üyeliklere Sayın Levent ARTUK ile Sayın Burçin GÖZLÜKLÜ'nün,
2. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Sayın Levent ARTUK'un ve üyeliklere Sayın Mahmut KARABIYIK, Sayın Burçin GÖZLÜKLÜ ile Sayın Şebnem ERGÜN'ün,
3. Denetim Komitesi Başkanlığına Sayın Burçin GÖZLÜKLÜ'nün ve üyeliklere Sayın Levent ARTUK ile Sayın Şebnem ERGÜN'ün,
seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839518
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|0,0000
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