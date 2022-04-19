***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
19.04.2022 18:16
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 19.04.2022 tarihinde yapılan toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince ve komitelerin çalışma esasları çerçevesinde görev yapmak üzere
1. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sayın Şebnem ERGÜN'ün ve üyeliklere Sayın Levent ARTUK, Sayın Burçin GÖZLÜKLÜ, Sayın Hasan EKİCİ'nin,
2. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Sayın Levent ARTUK'un ve üyeliklere Sayın Mahmut KARABIYIK, Sayın Burçin GÖZLÜKLÜ ile Sayın Şebnem ERGÜN'ün,
3. Denetim Komitesi Başkanlığına Sayın Burçin GÖZLÜKLÜ'nün ve üyeliklere Sayın Levent ARTUK, Sayın Şebnem ERGÜN'ün,
seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
Saygılarımızla kamuya duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022150
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