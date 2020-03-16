***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
16.03.2020 18:14
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK
Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/03/2020
Karar Sayısı
2020/29
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PLAN B GYF 30.11.2019 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN SORUMLULUK BEYANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829503
BIST
18:0587.888
En Yüksek
|Değişim
|: -8,07%
|| -7.716,88
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
86.853
18:056,4383
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 0,1088
|Açılış
|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4436
En Düşük
6,2780
18:057,1853
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 0,1523
|Açılış
|: 7,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,2001
En Düşük
6,9931
18:05311,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,46
|Açılış
|: 311,85
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,20
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,00
|103.056.585
|% 9,89
|
|BMELK
|1,18
|290.341
|% 7,27
|
|KUYAS
|1,10
|13.241.264
|% 3,77
|
|IHGZT
|4,00
|128.896
|% 3,36
|
|YAPRK
|6,10
|1.038.847
|% 0,49
|
|VESTL
|8,91
|29.384.922
|% -10,00
|
|SODA
|4,50
|51.195.969
|% -10,00
|
|YYAPI
|0,36
|8.353.840
|% -10,00
|
|TRKCM
|2,52
|31.705.959
|% -10,00
|
|DYOBY
|3,06
|5.915.637
|% -10,00
|
|ASELS
|22,92
|780.339.145
|% -9,98
|
|THYAO
|8,23
|729.075.537
|% -9,96
|
|GARAN
|8,19
|699.537.505
|% -9,10
|
|YKBNK
|2,03
|258.289.557
|% -8,14
|
|ECILC
|3,66
|208.974.733
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,03
|258.289.557
|% -8,14
|
|EKGYO
|1,13
|102.566.090
|% -5,83
|
|THYAO
|8,23
|729.075.537
|% -9,96
|
|GARAN
|8,19
|699.537.505
|% -9,10
|
|IHLGM
|0,86
|72.604.430
|% -9,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8514
|7,8908
|% 1,34
|
|Frank
|6,7628
|6,8035
|% 2,06
|
|Riyal
|1,7097
|1,7183
|% 1,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.502
|1.503
|-27,10
|
|Altın Gr.
|312
|312
|1,00
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|12,92
|12,96
|-1,78
|
|Gümüş Gr.
|2,70
|2,71
|-0,29
|
|B. Petrol
|30,19
|30,19
|-3,66
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