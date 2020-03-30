***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOK.Bildirim İçeriğiFinansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi30/03/2020Karar Sayısı2020/32SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ ALZAMİL KİRA GETİRİLİ GYF 31 12 2019 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN SORUMLULUK BEYANIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833467BIST