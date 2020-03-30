***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
30.03.2020 23:31
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK.
Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/03/2020
Karar Sayısı
2020/32
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALZAMİL KİRA GETİRİLİ GYF 31 12 2019 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN SORUMLULUK BEYANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833468
BIST
18:0588.059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -65,58
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.812
En Düşük
86.815
18:056,5881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0126
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5881
En Düşük
6,5713
18:057,2877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0259
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2877
En Düşük
7,2618
18:05342,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 4,74
|Açılış
|: 342,97
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
343,93
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|OYLUM
|2,86
|14.698.969
|% 10,00
|
|KERVT
|3,19
|43.181.686
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,10
|33.591.453
|% 10,00
|
|DITAS
|9,68
|2.403.934
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|11.519.245
|% 10,00
|
|ECZYT
|10,17
|56.647.401
|% -10,00
|
|GLRYH
|2,16
|345.054
|% -10,00
|
|OYAYO
|5,05
|7.567.310
|% -9,98
|
|PGSUS
|31,10
|491.404.937
|% -9,96
|
|VKING
|3,89
|13.758.352
|% -9,95
|
|THYAO
|8,72
|753.407.480
|% -1,58
|
|ASELS
|23,24
|651.074.511
|% 0,52
|
|GARAN
|8,04
|589.563.595
|% 2,03
|
|PGSUS
|31,10
|491.404.937
|% -9,96
|
|ECILC
|4,58
|391.486.043
|% -9,84
|
|IHLGM
|0,96
|186.239.036
|% 6,67
|
|GSRAY
|2,02
|343.823.263
|% 4,66
|
|IHLAS
|0,47
|64.129.420
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,87
|191.259.182
|% -0,53
|
|TSPOR
|2,84
|261.091.549
|% 9,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1409
|8,1818
|% 1,74
|
|Frank
|6,8281
|6,8693
|% 1,04
|
|Riyal
|1,7446
|1,7533
|% 1,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.620
|1.623
|-6,73
|
|Altın Gr.
|342
|343
|4,91
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,00
|14,12
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|26,43
|26,43
|-1,52
|
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