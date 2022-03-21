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***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı

21.03.2022 19:19
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı


***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )

Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK.
Bildirim İçeriği

Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/03/2022
Karar Sayısı
2022/27
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AL ZAMİL KİRA GETİRİLİ GYF 2021/2.DÖNEM SORUMLULUK BEYANI



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011859


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Altın Gr. 920 920 6,50  
Cumhuriyet 6.114 6.207 57,00  
Tam 6.083 6.237 56,16  
Yarım 2.940 3.017 27,16  
Çeyrek 1.475 1.508 13,58  
Gümüş.Ons 25,13 25,16 0,18  
Gümüş Gr. 11,98 12,00 0,12  
B. Petrol 115 115 6,70  
Seans Raporu 18:05
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