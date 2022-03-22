***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
22.03.2022 17:44
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK.
Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22/03/2022
Karar Sayısı
2022/28
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRİMO GYF 2021/2.DÖNEM SORUMLULUK BEYANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012044
BIST
17:382.182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 6,77
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.184
En Düşük
2.146
17:3814,8441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0175
|Açılış
|: 14,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8456
En Düşük
14,7886
17:3816,3879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0492
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3984
En Düşük
16,2486
17:38913,62
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -9,33
|Açılış
|: 913,62
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
911,63
BIST En Aktif Hisseler17:36
|ENSRI
|15,40
|1.782.827
|% 10,00
|
|GZNMI
|34,86
|48.368.251
|% 9,97
|
|MAALT
|287,90
|22.065.397
|% 9,97
|
|ALKA
|26,50
|29.068.841
|% 9,96
|
|KARTN
|56,35
|96.651.807
|% 9,95
|
|PKENT
|286,80
|180.601.891
|% -9,98
|
|AYEN
|11,93
|100.833.764
|% -9,69
|
|SANEL
|7,04
|9.237.124
|% -7,25
|
|MIPAZ
|6,27
|16.986.229
|% -5,43
|
|BASCM
|3,30
|48.140
|% -4,35
|
|EREGL
|33,50
|3.462.998.683
|% 5,25
|
|THYAO
|28,46
|3.393.854.979
|% 1,93
|
|KRDMD
|15,24
|2.719.930.694
|% 1,20
|
|GARAN
|11,92
|1.738.386.377
|% 0,76
|
|SISE
|14,27
|1.083.071.820
|% 1,21
|
|KRDMD
|15,24
|2.719.930.694
|% 1,20
|
|ODAS
|1,66
|276.139.006
|% 2,47
|
|DOHOL
|3,63
|573.990.301
|% 1,11
|
|GARAN
|11,92
|1.738.386.377
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,08
|581.942.058
|% 2,00
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8374
|14,8419
|% 0,10
|
|Euro
|16,3777
|16,3898
|% 0,31
|
|Sterlin
|19,6132
|19,7116
|% 0,75
|
|Frank
|15,8475
|15,9430
|% 0,20
|
|Riyal
|3,9448
|3,9646
|% 0,10
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-22,14
|
|Altın Gr.
|913
|913
|-9,87
|
|Cumhuriyet
|6.061
|6.163
|-44,00
|
|Tam
|6.032
|6.182
|-54,06
|
|Yarım
|2.916
|2.991
|-26,15
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-13,07
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,66
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,77
|-0,25
|
|B. Petrol
|114
|114
|-1,31
|
Seans Raporu
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