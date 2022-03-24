Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı

24.03.2022 17:02
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı


***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )

Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK.
Bildirim İçeriği

Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24/03/2022
Karar Sayısı
2022/31
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DİJİTAL TEKNOLOJİ GSYF 2021/2.DÖNEM SORUMLULUK BEYANI



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012689


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.176
Değişim :  -0,32% |  -6,90
Açılış :  2.187  
Önceki Kapanış :  2.183  
En Yüksek
2.199 En Düşük
2.172
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KAPLM 74,80 54.144.770 % 10,00  
SERVE 15,07 2.212.469 % 10,00  
DOBUR 66,60 9.863.682 % 9,99  
ULUSE 70,45 13.981.671 % 9,99  
SEYKM 7,05 67.024.187 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,8300 14,8354 % 0,04  
Euro 16,2800 16,2900 % 0,12  
Sterlin 19,4966 19,5943 % -0,23  
Frank 15,8627 15,9583 % -0,14  
Riyal 3,9423 3,9620 % -0,07  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.962 1.962 18,33  
Altın Gr. 934 934 6,30  
Cumhuriyet 6.182 6.275 60,00  
Tam 6.154 6.308 61,61  
Yarım 2.975 3.051 29,81  
Çeyrek 1.492 1.526 14,90  
Gümüş.Ons 25,62 25,64 0,52  
Gümüş Gr. 12,23 12,24 0,24  
B. Petrol 120 120 -2,02  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru