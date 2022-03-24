***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
24.03.2022 17:02
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK.
Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24/03/2022
Karar Sayısı
2022/31
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DİJİTAL TEKNOLOJİ GSYF 2021/2.DÖNEM SORUMLULUK BEYANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012689
BIST
18:052.176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -6,90
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.172
18:0514,8354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0066
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8712
En Düşük
14,7947
18:0516,2900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0200
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,3300
En Düşük
16,2600
18:05935,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 7,99
|Açılış
|: 935,92
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
937,98
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|74,80
|54.144.770
|% 10,00
|
|SERVE
|15,07
|2.212.469
|% 10,00
|
|DOBUR
|66,60
|9.863.682
|% 9,99
|
|ULUSE
|70,45
|13.981.671
|% 9,99
|
|SEYKM
|7,05
|67.024.187
|% 9,98
|
|PKENT
|232,40
|9.771.955
|% -9,99
|
|GZNMI
|34,52
|115.155.354
|% -9,96
|
|IDEAS
|23,02
|71.015.803
|% -9,94
|
|DZGYO
|2,85
|45.755.341
|% -9,81
|
|ISYAT
|3,81
|98.770.393
|% -6,85
|
|KRDMD
|15,37
|4.813.468.205
|% 0,26
|
|THYAO
|28,12
|2.204.173.541
|% 0,07
|
|EREGL
|33,52
|2.080.757.016
|% 0,06
|
|SASA
|58,55
|1.933.132.849
|% 4,55
|
|SISE
|14,31
|1.910.203.045
|% 1,13
|
|KRDMD
|15,37
|4.813.468.205
|% 0,26
|
|EKGYO
|2,26
|546.628.218
|% -3,42
|
|YKBNK
|3,93
|876.935.446
|% -2,24
|
|DOHOL
|3,23
|639.382.938
|% -2,42
|
|GARAN
|12,05
|1.902.384.995
|% -0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8300
|14,8354
|% 0,04
|
|Euro
|16,2800
|16,2900
|% 0,12
|
|Sterlin
|19,4966
|19,5943
|% -0,23
|
|Frank
|15,8627
|15,9583
|% -0,14
|
|Riyal
|3,9423
|3,9620
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|18,33
|
|Altın Gr.
|934
|934
|6,30
|
|Cumhuriyet
|6.182
|6.275
|60,00
|
|Tam
|6.154
|6.308
|61,61
|
|Yarım
|2.975
|3.051
|29,81
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|14,90
|
|Gümüş.Ons
|25,62
|25,64
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|12,23
|12,24
|0,24
|
|B. Petrol
|120
|120
|-2,02
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ISYAT
Yüzde -6.60 oranında düşüşle 3.82 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 528, 725 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 2, 177 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 27 altında . İşlem hacmi 30, 634.00 milyon TL de
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17:55SANEL
Yüzde -6.27 oranında düşüşle 6.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 887, 986 adet işlem
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 66 kaybederek (% -0.24 ) 1, 964