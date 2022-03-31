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***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı

31.03.2022 11:58
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı


***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )

Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK.
Bildirim İçeriği

Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/03/2022
Karar Sayısı
2022/35
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. E-TİCARET GSYF 2021/2.DÖNEM SORUMLULUK BEYANI



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014354


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AKFGY 3,78 79.759.848 % 8,62  
YKSLN 7,05 38.716.737 % 7,31  
TURGG 211,20 28.367.950 % 7,21  
ISFIN 3,67 271.625.744 % 7,00  
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Altın Ons 1.925 1.925 -7,61  
Altın Gr. 907 907 -4,09  
Cumhuriyet 6.036 6.128 84,00  
Tam 6.007 6.157 83,11  
Yarım 2.903 2.978 40,20  
Çeyrek 1.456 1.489 20,11  
Gümüş.Ons 24,73 24,75 -0,14  
Gümüş Gr. 11,65 11,67 -0,07  
B. Petrol 107 107 -4,14  
Seans Raporu 11:50
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