***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
31.03.2022 11:58
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK.
Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/03/2022
Karar Sayısı
2022/35
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. E-TİCARET GSYF 2021/2.DÖNEM SORUMLULUK BEYANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014354
BIST
11:502.236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 5,50
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.242
En Düşük
2.235
11:5014,6524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0007
|Açılış
|: 14,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6725
En Düşük
14,5922
11:5016,3342
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0199
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2869
11:50907,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -3,66
|Açılış
|: 907,34
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
911,92
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler11:50
|ULUSE
|113,30
|5.044.658
|% 10,00
|
|AKFGY
|3,78
|79.759.848
|% 8,62
|
|YKSLN
|7,05
|38.716.737
|% 7,31
|
|TURGG
|211,20
|28.367.950
|% 7,21
|
|ISFIN
|3,67
|271.625.744
|% 7,00
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,52
|71.345.033
|% -5,72
|
|DESA
|13,63
|13.149.365
|% -4,62
|
|GLBMD
|5,71
|4.716.853
|% -4,03
|
|BALAT
|8,23
|21.571
|% -3,18
|
|THYAO
|32,38
|2.140.644.600
|% 0,62
|
|GARAN
|12,19
|1.093.939.850
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,25
|989.706.553
|% 2,01
|
|SISE
|15,29
|560.966.068
|% 1,06
|
|KARSN
|5,55
|552.147.824
|% 4,52
|
|KARSN
|5,55
|552.147.824
|% 4,52
|
|GARAN
|12,19
|1.093.939.850
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,06
|342.191.372
|% -1,46
|
|ODAS
|1,70
|140.410.937
|% 1,19
|
|ISFIN
|3,67
|271.625.744
|% 7,00
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6464
|14,6524
|% 0,00
|
|Euro
|16,3148
|16,3342
|% -0,12
|
|Sterlin
|19,1538
|19,2498
|% -0,24
|
|Frank
|15,7645
|15,8595
|% -0,31
|
|Riyal
|3,8929
|3,9124
|% -0,07
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-7,61
|
|Altın Gr.
|907
|907
|-4,09
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.128
|84,00
|
|Tam
|6.007
|6.157
|83,11
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|40,20
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|20,11
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,75
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|-0,07
|
|B. Petrol
|107
|107
|-4,14
|