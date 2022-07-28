***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
28.07.2022 16:42
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK
Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/07/2022
Karar Sayısı
2022/90
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. A1 GYF 30 06 2022 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN SORUMLULUK BEYANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048598
BIST
16:332.552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 7,92
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.542
16:3317,9311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0520
|Açılış
|: 17,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
16:3318,2404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0339
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
16:331.010,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 12,77
|Açılış
|: 1.010,01
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.011,09
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler16:31
|PRKAB
|29,04
|258.820.717
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.780.818
|% 9,99
|
|CMENT
|37,50
|1.205.588
|% 9,97
|
|AYES
|24,92
|1.557.226
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|1.486.639
|% 9,97
|
|LIDFA
|9,83
|163.219.272
|% -9,98
|
|KZBGY
|78,70
|79.979.436
|% -9,95
|
|FENER
|50,10
|329.271.687
|% -8,24
|
|MTRKS
|57,40
|19.564.058
|% -7,64
|
|ITTFH
|1,60
|126.751.967
|% -4,76
|
|THYAO
|50,00
|2.435.758.876
|% 0,60
|
|SISE
|21,46
|1.520.839.039
|% 1,51
|
|YKBNK
|4,69
|1.134.538.762
|% -2,49
|
|AKBNK
|8,58
|992.862.418
|% -2,83
|
|EKGYO
|3,20
|931.659.221
|% -0,62
|
|EKGYO
|3,20
|931.659.221
|% -0,62
|
|YKBNK
|4,69
|1.134.538.762
|% -2,49
|
|SKBNK
|1,62
|284.371.451
|% 0,00
|
|TSKB
|2,60
|375.732.820
|% -0,76
|
|ODAS
|3,78
|519.904.676
|% 2,44
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9222
|17,9335
|% 0,30
|
|Euro
|18,2270
|18,2548
|% -0,11
|
|Sterlin
|21,7366
|21,8456
|% 0,30
|
|Frank
|18,6646
|18,7770
|% 0,56
|
|Riyal
|4,7590
|4,7829
|% 0,26
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|19,82
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|13,73
|
|Cumhuriyet
|6.702
|6.803
|70,00
|
|Tam
|6.738
|6.808
|17,00
|
|Yarım
|3.283
|3.328
|8,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.664
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,74
|19,77
|0,67
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,37
|0,38
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,62
|
Seans Raporu
16:31
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16:46BIZIM
Yüzde 9.94 oranında artışla 22.56 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 634, 554 adet işlem
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16:43RALYH
Yüzde 6.52 oranında artışla 15.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 037, 030 adet işlem
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16:42XU100
Endeks 2, 551 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 29 üstünde . İşlem hacmi 23, 169.00 milyon TL de