***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
29.07.2022 15:45
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK
Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/07/2022
Karar Sayısı
2022/91
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AVALON GSYF 2022/1.DÖNEM SORUMLULUK BEYANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049264
BIST
15:312.577
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 34,09
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.580
En Düşük
2.539
15:3117,9248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0025
|Açılış
|: 17,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
15:3118,2704
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0060
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
15:311.010,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,68
|Açılış
|: 1.010,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler15:31
|UTPYA
|12,23
|1.190.325
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.297.532
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|550.146.466
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|18.847.927
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|31.051.297
|% 9,86
|
|KZBGY
|70,85
|11.515.052
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|953.223
|% -9,96
|
|BRKO
|2,23
|2.425.978
|% -9,72
|
|DOBUR
|61,00
|10.749.929
|% -6,01
|
|SERVE
|31,00
|4.814.827
|% -4,08
|
|THYAO
|50,15
|2.043.761.236
|% 0,91
|
|FROTO
|303,50
|1.156.268.211
|% 6,49
|
|SISE
|21,48
|867.547.713
|% 1,13
|
|AKBNK
|8,65
|847.817.534
|% 1,65
|
|TUPRS
|264,40
|822.173.748
|% 2,76
|
|EKGYO
|3,09
|619.254.852
|% -1,90
|
|SKBNK
|1,68
|243.789.875
|% 4,35
|
|YKBNK
|4,74
|640.987.843
|% 2,16
|
|AKBNK
|8,65
|847.817.534
|% 1,65
|
|KRPLS
|5,65
|550.146.466
|% 9,92
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9154
|17,9248
|% 0,01
|
|Euro
|18,2524
|18,2704
|% -0,03
|
|Sterlin
|21,6499
|21,7585
|% -0,57
|
|Frank
|18,6486
|18,7610
|% -0,31
|
|Riyal
|4,7485
|4,7723
|% -0,24
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|1,90
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|-1,68
|
|Cumhuriyet
|6.698
|6.799
|-11,00
|
|Tam
|6.724
|6.788
|-46,00
|
|Yarım
|3.277
|3.319
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.659
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,92
|19,95
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,44
|-0,11
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,91
|