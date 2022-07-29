***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
29.07.2022 15:40
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK
Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/07/2022
Karar Sayısı
2022/91
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRİMO GYF 2022/1.DÖNEM SORUMLULUK BEYANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049229
BIST
16:402.583
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 40,16
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.586
En Düşük
2.539
16:4017,9288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0065
|Açılış
|: 17,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
16:4018,2243
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0521
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
16:401.011,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,97
|Açılış
|: 1.011,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler16:40
|UTPYA
|12,23
|1.190.325
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.297.532
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|550.756.231
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|18.943.642
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|31.700.657
|% 9,86
|
|KZBGY
|70,85
|12.322.104
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|953.223
|% -9,96
|
|BRKO
|2,23
|2.425.978
|% -9,72
|
|LIDFA
|9,14
|43.272.639
|% -7,02
|
|DOBUR
|60,90
|11.820.045
|% -6,16
|
|THYAO
|50,10
|2.352.212.582
|% 0,80
|
|FROTO
|301,90
|1.259.683.841
|% 5,93
|
|SISE
|21,60
|1.205.869.645
|% 1,69
|
|SASA
|44,50
|1.170.059.198
|% 6,56
|
|AKBNK
|8,62
|983.011.194
|% 1,29
|
|EKGYO
|3,10
|695.137.912
|% -1,59
|
|SKBNK
|1,71
|297.227.841
|% 6,21
|
|YKBNK
|4,72
|721.135.643
|% 1,72
|
|AKBNK
|8,62
|983.011.194
|% 1,29
|
|ODAS
|3,72
|418.395.253
|% 0,00
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9215
|17,9288
|% 0,04
|
|Euro
|18,2060
|18,2243
|% -0,29
|
|Sterlin
|21,5671
|21,6753
|% -0,95
|
|Frank
|18,6215
|18,7337
|% -0,46
|
|Riyal
|4,7581
|4,7819
|% -0,04
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|-0,10
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.014
|0,92
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.809
|-1,00
|
|Tam
|6.741
|6.797
|-37,00
|
|Yarım
|3.285
|3.323
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.661
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,95
|19,97
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,03
|
|B. Petrol
|105
|105
|3,37
|
Seans Raporu
16:40
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