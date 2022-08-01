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***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı

01.08.2022 17:47
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı


***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )

Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK
Bildirim İçeriği

Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/08/2022
Karar Sayısı
2022/93
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AKASYA GYF 2022/1.DÖNEM SORUMLULUK BEYANI



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050444


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Altın Gr. 1.020 1.021 3,00  
Cumhuriyet 6.774 6.877 27,00  
Tam 6.802 6.859 25,00  
Yarım 3.314 3.353 12,00  
Çeyrek 1.662 1.676 6,00  
Gümüş.Ons 20,28 20,31 -0,06  
Gümüş Gr. 11,72 11,74 -0,01  
B. Petrol 100 100 -4,35  
Seans Raporu 17:39
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