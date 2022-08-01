***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
01.08.2022 17:50
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK
Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/08/2022
Karar Sayısı
2022/93
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NOONTECH GSYF 2022/1.DÖNEM SORUMLULUK BEYANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050450
BIST
17:392.654
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 61,23
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.655
En Düşük
2.600
17:3917,9466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0338
|Açılış
|: 17,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
17:3918,4457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1248
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4457
En Düşük
18,2568
17:391.019,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,12
|Açılış
|: 1.019,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.024,14
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler17:39
|YBTAS
|22.880,00
|777.920
|% 10,00
|
|TRGYO
|8,60
|114.600.404
|% 9,97
|
|FLAP
|4,75
|40.890.901
|% 9,95
|
|CANTE
|57,45
|25.336.274
|% 9,95
|
|OZRDN
|16,90
|10.293.911
|% 9,95
|
|SNGYO
|5,33
|138.872.251
|% -9,97
|
|IMASM
|70,05
|15.695.979
|% -9,96
|
|KZBGY
|63,80
|167.094.948
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,63
|107.095.413
|% -9,92
|
|DOBUR
|52,65
|2.632.897
|% -9,92
|
|THYAO
|51,35
|3.164.260.204
|% 1,88
|
|SISE
|23,08
|2.986.406.664
|% 5,77
|
|SASA
|46,22
|1.854.978.799
|% 3,91
|
|EKGYO
|3,13
|1.195.845.657
|% 1,29
|
|YKBNK
|4,86
|1.117.708.374
|% 2,32
|
|EKGYO
|3,13
|1.195.845.657
|% 1,29
|
|YKBNK
|4,86
|1.117.708.374
|% 2,32
|
|ODAS
|3,89
|721.668.100
|% 4,29
|
|KRPLS
|6,21
|538.120.889
|% 9,91
|
|TSKB
|2,64
|231.096.564
|% 0,00
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9288
|17,9466
|% 0,19
|
|Euro
|18,4198
|18,4457
|% 0,68
|
|Sterlin
|21,9435
|22,0535
|% 0,90
|
|Frank
|18,8139
|18,9273
|% 0,35
|
|Riyal
|4,7618
|4,7857
|% 0,14
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|1,31
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|3,29
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|27,00
|
|Tam
|6.806
|6.863
|29,00
|
|Yarım
|3.316
|3.355
|14,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.677
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,28
|20,31
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|-0,01
|
|B. Petrol
|100
|100
|-4,37
|
Seans Raporu
17:39
daha fazla
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, FROTO, TKFEN
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 64 artarak (% 2.39 ) 2, 341
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FLAP, ICBCT, CANTE, YBTAS, IHLGM, RTALB, OZRDN, AGYO, NTGAZ, IHGZT
-
17:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SNGYO, IMASM, KZBGY, YAYLA, DOBUR, DIRIT
-
17:54
YBTAS, RTALB, TRGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında