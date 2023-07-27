***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.07.2023Bildirim İçeriğiFinansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi27/07/2023Karar Sayısı2023/79SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.PORTAKAL ÇİÇEĞİ GYF 2023/1.DÖNEM SORUMLULUK BEYANI27.07.2023 16:37 TARİHİNDE İLK YAYINLANIN BİLDİRİMİN EKİ VE AÇIKLAMASI HATALI OLMASI SEBEBİYLE27.07.2023 17:27 TARİHİNDE 2.YAYINLANAN BİLDİRİMİN DÜZELTME SEÇENEĞİNİN SEÇİLMEMESİ SEBEBİYLE TEKRAR YAYINLANMAKTADIRhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175976BIST