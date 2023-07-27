***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
27.07.2023 19:58
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.07.2023
Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/07/2023
Karar Sayısı
2023/79
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.PORTAKAL ÇİÇEĞİ GYF 2023/1.DÖNEM SORUMLULUK BEYANI
27.07.2023 16:37 TARİHİNDE İLK YAYINLANIN BİLDİRİMİN EKİ VE AÇIKLAMASI HATALI OLMASI SEBEBİYLE
27.07.2023 17:27 TARİHİNDE 2.YAYINLANAN BİLDİRİMİN DÜZELTME SEÇENEĞİNİN SEÇİLMEMESİ SEBEBİYLE TEKRAR YAYINLANMAKTADIR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175976
BIST
'
18:056.856
En Düşük
|Değişim
|: 1,66%
|| 112,25
|Açılış
|: 6.799
|
|Önceki Kapanış
|: 6.744
|
6.766
En Yüksek
6.856
18:0526,9416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0346
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0700
|
27,0437
En Düşük
26,8361
18:0529,6482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,2053
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0773
En Düşük
29,6027
18:051.686,25
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -20,36
|Açılış
|: 1.686,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.706,61
|
1.717,92
En Düşük
1.682,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CVKMD
|255,20
|818.686.518
|% 10,00
|
|TUKAS
|9,57
|519.892.693
|% 10,00
|
|PASEU
|54,45
|611.728.209
|% 10,00
|
|GLBMD
|19,80
|21.892.971
|% 10,00
|
|KTSKR
|66,55
|122.284.300
|% 10,00
|
|PENTA
|27,18
|1.001.671.978
|% -10,00
|
|AVHOL
|143,20
|10.249.515
|% -9,99
|
|EUKYO
|7,75
|2.490.322
|% -8,07
|
|EUYO
|12,14
|23.590.797
|% -7,33
|
|ATAGY
|8,09
|39.622.180
|% -5,05
|
|KOZAL
|27,56
|10.798.318.847
|% -1,71
|
|THYAO
|228,50
|9.391.208.411
|% 1,96
|
|YKBNK
|13,19
|7.847.386.862
|% 3,61
|
|KOZAA
|59,20
|6.947.364.192
|% -2,47
|
|CANTE
|18,70
|5.975.927.543
|% 6,01
|
|YKBNK
|13,19
|7.847.386.862
|% 3,61
|
|EKGYO
|8,47
|3.394.910.068
|% 1,80
|
|KOZAL
|27,56
|10.798.318.847
|% -1,71
|
|CANTE
|18,70
|5.975.927.543
|% 6,01
|
|ISCTR
|14,37
|3.563.265.827
|% 2,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9176
|26,9776
|% 0,26
|
|Euro
|29,6167
|29,6243
|% -0,77
|
|Sterlin
|34,4734
|34,6463
|% -0,72
|
|Frank
|30,9380
|31,1243
|% -0,65
|
|Riyal
|7,1597
|7,1956
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|-24,69
|
|Altın Gr.
|1.686
|1.687
|-20,09
|
|Cumhuriyet
|11.271
|11.442
|-107,00
|
|Tam
|11.023
|11.144
|-111,00
|
|Yarım
|5.503
|5.598
|-56,00
|
|Çeyrek
|2.760
|2.799
|-28,00
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,22
|-0,73
|
|Gümüş Gr.
|20,97
|20,99
|-0,59
|
|B. Petrol
|83,75
|83,75
|1,19
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ALKA
Yüzde 4.89 oranında artışla 30.48 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 338, 874 adet işlem
-
17:58LIDFA
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.54 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 993, 780 adet işlem
-
17:57GLCVY
Yüzde 5.46 oranında artışla 29.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 653, 767 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 6, 846 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 51 üstünde . İşlem hacmi 132, 609.00 milyon TL de
-
17:56OZGYO
Yüzde 6.49 oranında artışla 4.92 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 113, 017 adet işlem