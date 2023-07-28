***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
28.07.2023 13:03
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK
Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/07/2023
Karar Sayısı
2023/80
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.ALFA GSYF 2023/1.DÖNEM SORUMLULUK BEYANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176187
BIST
'
15:227.000
En Düşük
|Değişim
|: 2,11%
|| 144,36
|Açılış
|: 6.925
|
|Önceki Kapanış
|: 6.856
|
6.912
En Yüksek
7.008
15:2226,9538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0517
|Açılış
|: 26,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
26,9873
En Düşük
26,9061
15:2229,7056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1515
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,7469
En Düşük
29,4967
15:221.693,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 9,01
|Açılış
|: 1.693,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,70
|
1.697,00
En Düşük
1.682,47
BIST En Aktif Hisseler15:22
|AYCES
|198,00
|25.620.969
|% 10,00
|
|SDTTR
|238,80
|495.130.951
|% 10,00
|
|QNBFL
|123,20
|1.595.598
|% 10,00
|
|CVKMD
|280,70
|757.146.287
|% 9,99
|
|ATAKP
|47,78
|12.297.378
|% 9,99
|
|OYAYO
|40,56
|47.468.466
|% -9,99
|
|AVHOL
|128,90
|6.212.980
|% -9,99
|
|EDIP
|26,30
|14.142.601
|% -9,99
|
|ITTFH
|4,92
|182.910.720
|% -9,89
|
|EUYO
|11,02
|5.647.953
|% -9,23
|
|THYAO
|232,00
|6.709.786.575
|% 1,53
|
|YKBNK
|13,69
|5.727.788.200
|% 3,79
|
|ASTOR
|102,70
|4.422.674.469
|% 1,38
|
|EKGYO
|8,61
|4.119.790.595
|% 1,65
|
|KOZAL
|28,20
|3.740.104.943
|% 2,32
|
|EKGYO
|8,61
|4.119.790.595
|% 1,65
|
|YKBNK
|13,69
|5.727.788.200
|% 3,79
|
|SKBNK
|3,11
|1.072.275.008
|% 4,01
|
|PETKM
|17,74
|3.624.738.494
|% 5,47
|
|ISCTR
|14,82
|2.639.814.074
|% 3,13
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9500
|26,9585
|% 0,21
|
|Euro
|29,6911
|29,7077
|% 0,52
|
|Sterlin
|34,5655
|34,7389
|% 0,59
|
|Frank
|30,9281
|31,1144
|% 0,20
|
|Riyal
|7,1655
|7,2014
|% 0,08
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|13,78
|
|Altın Gr.
|1.695
|1.695
|10,40
|
|Cumhuriyet
|11.306
|11.477
|35,00
|
|Tam
|11.046
|11.130
|-13,00
|
|Yarım
|5.514
|5.591
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.766
|2.795
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,34
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|21,05
|21,07
|0,17
|
|B. Petrol
|83,69
|83,69
|-0,10
|
Seans Raporu
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