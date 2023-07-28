***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
28.07.2023 17:31
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK
Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/07/2023
Karar Sayısı
2023/80
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.FULYA GYF 2023/1.DÖNEM SORUMLULUK BEYANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176544
BIST
'
18:057.067
En Düşük
|Değişim
|: 3,08%
|| 211,17
|Açılış
|: 6.925
|
|Önceki Kapanış
|: 6.856
|
6.912
En Yüksek
7.097
18:0526,9441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0420
|Açılış
|: 27,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
26,9873
En Düşük
26,9061
18:0529,7146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1605
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,7818
En Düşük
29,4967
18:051.699,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 14,34
|Açılış
|: 1.699,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,70
|
1.700,06
En Düşük
1.682,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KCHOL
|134,20
|5.063.623.195
|% 10,00
|
|SDTTR
|238,80
|515.744.167
|% 10,00
|
|POLTK
|5.890,30
|75.425.878
|% 10,00
|
|AYCES
|198,00
|27.963.903
|% 10,00
|
|DERHL
|14,41
|87.191.758
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,56
|51.880.988
|% -9,99
|
|EDIP
|26,30
|18.425.372
|% -9,99
|
|AVHOL
|128,90
|10.804.527
|% -9,99
|
|ITTFH
|4,92
|198.448.106
|% -9,89
|
|PENTA
|24,60
|2.375.653.676
|% -9,49
|
|THYAO
|235,00
|12.264.859.948
|% 2,84
|
|YKBNK
|13,95
|10.621.201.165
|% 5,76
|
|SAHOL
|57,75
|6.091.717.648
|% 5,29
|
|KOZAL
|27,92
|6.069.849.979
|% 1,31
|
|ASTOR
|101,30
|5.765.857.979
|% 0,00
|
|YKBNK
|13,95
|10.621.201.165
|% 5,76
|
|EKGYO
|8,50
|5.523.154.473
|% 0,35
|
|SKBNK
|3,12
|1.381.259.776
|% 4,35
|
|ISCTR
|15,05
|5.223.758.373
|% 4,73
|
|PETKM
|17,57
|5.678.645.302
|% 4,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9383
|26,9441
|% 0,16
|
|Euro
|29,7084
|29,7146
|% 0,54
|
|Sterlin
|34,5303
|34,7035
|% 0,49
|
|Frank
|30,8998
|31,0859
|% 0,11
|
|Riyal
|7,1617
|7,1976
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|17,30
|
|Altın Gr.
|1.698
|1.699
|13,85
|
|Cumhuriyet
|11.326
|11.497
|55,00
|
|Tam
|11.069
|11.174
|31,00
|
|Yarım
|5.526
|5.613
|16,00
|
|Çeyrek
|2.772
|2.806
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,38
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|21,07
|21,09
|0,18
|
|B. Petrol
|83,81
|83,81
|0,02
|
Seans Raporu
18:05
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17:56ATAKP
Yüzde 9.99 oranında artışla 47.78 lira fiyatla işlem gören hissede 276, 453 adet işlem