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***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

16.03.2020 18:14
GÜNCEL HABERLER



***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-92 -99.203
Net Dönem Karı (Zararı)
-7.250 -4.258
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
12 -16.422 -33.038
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -16.422 -33.038
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
7.158 -83.273
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.284 9.814
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11.442 -93.087
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-16.514 -120.569
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
16.422 21.366
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 100.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 0 100.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-92 797
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-92 797
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 797 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 705 797


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 705 797
Finansal Varlıklar
5 88.697 104.285
Diğer Varlıklar
6 4.620 474
TOPLAM VARLIKLAR
94.022 105.556
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
7 5.530 9.814
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.530 9.814
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
88.492 95.742


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan


TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
95.742 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-7.250 -4.258
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 100.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 88.492 95.742


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
12 16.413 6.299
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 0 -14
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 0 -11.672
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 9 15.081
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16.422 9.694
Yönetim Ücretleri
9 -2.314 -649
Performans Ücretleri
9 0 -649
Saklama Ücretleri
9 -121 -34
Denetim Ücretleri
9 -7.500 -6.000
Danışmanlık Ücretleri
9 -5.174 0
Kurul Ücretleri
9 -18 -5
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -8.545 -6.615
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-23.672 -13.952
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.250 -4.258
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.250 -4.258
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.250 -4.258



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829502


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Cumhuriyet 2.037 2.068 -44,00  
Tam 2.029 2.083 -40,53  
Yarım 981 1.008 -19,60  
Çeyrek 492 504 -9,80  
Gümüş.Ons 13,04 13,07 -1,67  
Gümüş Gr. 2,67 2,68 -0,32  
B. Petrol 29,94 29,94 -3,91  
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