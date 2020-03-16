***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-92 -99.203Net Dönem Karı (Zararı)-7.250 -4.258NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER12 -16.422 -33.038Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -16.422 -33.038İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER7.158 -83.273Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-4.284 9.814İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler11.442 -93.087FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-16.514 -120.569Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)16.422 21.366FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 100.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 0 100.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-92 797NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-92 797DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 797 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 705 797Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 705 797Finansal Varlıklar5 88.697 104.285Diğer Varlıklar6 4.620 474TOPLAM VARLIKLAR94.022 105.556YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar7 5.530 9.814TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)5.530 9.814TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)88.492 95.742Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)95.742 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-7.250 -4.258Katılma Payı İhraç Tutarı (+)0 100.000Katılma Payı İade Tutarı (-)0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 88.492 95.742Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri12 16.413 6.299Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 0 -14Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 0 -11.672Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 9 15.081ESAS FAALİYET GELİRLERİ16.422 9.694Yönetim Ücretleri9 -2.314 -649Performans Ücretleri9 0 -649Saklama Ücretleri9 -121 -34Denetim Ücretleri9 -7.500 -6.000Danışmanlık Ücretleri9 -5.174 0Kurul Ücretleri9 -18 -5Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler9 -8.545 -6.615ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-23.672 -13.952ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-7.250 -4.258NET DÖNEM KARI (ZARARI)-7.250 -4.258DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-7.250 -4.258http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829502BIST