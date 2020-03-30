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***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.03.2020 20:58
GÜNCEL HABERLER



***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-247.233 -969.207
Net Dönem Karı (Zararı)
350.114 3.377.345
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.112.660 -4.082.830
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.840.953 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14 -3.953.613 -4.082.830
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-4.528.300 -6.172.554
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
263.999 106.007
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.792.299 -6.278.561
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.290.846 -6.878.039
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5.043.613 5.908.832
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 431.034
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12 0 431.034
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-247.233 -538.173
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-247.233 -538.173
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 247.912 786.085
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 679 247.912


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 679 247.912
Diğer Alacaklar
8 0 371.241
Finansal Varlıklar
5,6 28.654.355 26.902.179
Diğer Varlıklar
7 2.995.385 3.514.974
TOPLAM VARLIKLAR
31.650.419 31.036.306
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
9 495.569 231.570
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
495.569 231.570
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
31.154.850 30.804.736


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
30.804.736 26.996.357
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
350.114 3.377.345
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 431.034
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
13 31.154.850 30.804.736


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
169.940 118.718
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-1.090.000 -1.826.003
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6 4.873.673 5.790.115
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14 3.953.613 4.082.830
Yönetim Ücretleri
-629.598 -586.874
Saklama Ücretleri
-30.612 -28.999
Denetim Ücretleri
-10.500 -6.000
Danışmanlık Ücretleri
-5.644 -6.680
Kurul Ücretleri
-6.204 -5.962
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.920.941 -70.970
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
11 -3.603.499 -705.485
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
350.114 3.377.345
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
350.114 3.377.345
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
350.114 3.377.345



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833450


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Alış Satış %  
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Altın Gr. 342 342 4,01  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 13,97 14,01 -0,46  
Gümüş Gr. 2,95 2,96 -0,04  
B. Petrol 26,25 26,25 -1,70  
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