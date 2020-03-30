***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-247.233 -969.207Net Dönem Karı (Zararı)350.114 3.377.345NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.112.660 -4.082.830Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.840.953 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler14 -3.953.613 -4.082.830İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-4.528.300 -6.172.554Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler263.999 106.007İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-4.792.299 -6.278.561FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-5.290.846 -6.878.039Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5.043.613 5.908.832FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 431.034Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit12 0 431.034YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-247.233 -538.173NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-247.233 -538.173DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 247.912 786.085DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 679 247.912Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 679 247.912Diğer Alacaklar8 0 371.241Finansal Varlıklar5,6 28.654.355 26.902.179Diğer Varlıklar7 2.995.385 3.514.974TOPLAM VARLIKLAR31.650.419 31.036.306YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar9 495.569 231.570TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)495.569 231.570TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)31.154.850 30.804.736Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)30.804.736 26.996.357Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)350.114 3.377.345Katılma Payı İhraç Tutarı (+)0 431.034Katılma Payı İade Tutarı (-)0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)13 31.154.850 30.804.736Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri169.940 118.718Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-1.090.000 -1.826.003Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler6 4.873.673 5.790.115ESAS FAALİYET GELİRLERİ14 3.953.613 4.082.830Yönetim Ücretleri-629.598 -586.874Saklama Ücretleri-30.612 -28.999Denetim Ücretleri-10.500 -6.000Danışmanlık Ücretleri-5.644 -6.680Kurul Ücretleri-6.204 -5.962Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-2.920.941 -70.970ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)11 -3.603.499 -705.485ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)350.114 3.377.345NET DÖNEM KARI (ZARARI)350.114 3.377.345DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)350.114 3.377.345http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833450BIST