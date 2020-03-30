***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-587 -99.054Net Dönem Karı (Zararı)-4.100 -3.218NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-17.878 -40.562Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -17.878 -40.562İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER3.513 -80.286Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-938 8.729İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler4.451 -89.015FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-18.465 -124.066Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)17.878 25.012FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 100.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 0 100.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-587 946NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-587 946DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 946 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 359 946Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 359 946Finansal Varlıklar5 96.659 104.090Diğer Varlıklar6 3.455 475TOPLAM VARLIKLAR100.473 105.511YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar7 7.792 8.730TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)7.792 8.730TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)92.681 96.781Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)96.781 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-4.100 -3.219Katılma Payı İhraç Tutarı (+)0 100.000Katılma Payı İade Tutarı (-)0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 92.681 96.781Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 17.869 6.090Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 0 -15.550Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 9 18.922ESAS FAALİYET GELİRLERİ17.878 9.462Yönetim Ücretleri9 -2.053 -519Performans Ücretleri9 -1.166 -1.110Saklama Ücretleri9 -133 -36MKK Ücretleri0 0Denetim Ücretleri9 -9.000 -4.500Danışmanlık Ücretleri9 -5.644 -4.920Kurul Ücretleri9 -5 -6Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler9 -3.977 -1.590ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-21.978 -12.681ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-4.100 -3.219NET DÖNEM KARI (ZARARI)-4.100 -3.219DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-4.100 -3.219http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833458BIST