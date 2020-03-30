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***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.03.2020 21:48
GÜNCEL HABERLER



***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-587 -99.054
Net Dönem Karı (Zararı)
-4.100 -3.218
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-17.878 -40.562
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -17.878 -40.562
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
3.513 -80.286
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-938 8.729
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.451 -89.015
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-18.465 -124.066
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
17.878 25.012
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 100.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 0 100.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-587 946
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-587 946
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 946 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 359 946


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 359 946
Finansal Varlıklar
5 96.659 104.090
Diğer Varlıklar
6 3.455 475
TOPLAM VARLIKLAR
100.473 105.511
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
7 7.792 8.730
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
7.792 8.730
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
92.681 96.781


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
96.781 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-4.100 -3.219
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 100.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 92.681 96.781


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 17.869 6.090
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 0 -15.550
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 9 18.922
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
17.878 9.462
Yönetim Ücretleri
9 -2.053 -519
Performans Ücretleri
9 -1.166 -1.110
Saklama Ücretleri
9 -133 -36
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
9 -9.000 -4.500
Danışmanlık Ücretleri
9 -5.644 -4.920
Kurul Ücretleri
9 -5 -6
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -3.977 -1.590
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-21.978 -12.681
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.100 -3.219
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.100 -3.219
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.100 -3.219



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Frank 6,8281 6,8693 % 1,04  
Riyal 1,7446 1,7533 % 1,91  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.620 1.623 -6,73  
Altın Gr. 342 343 4,91  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,00 14,12 -0,39  
Gümüş Gr. 2,96 2,97 -0,02  
B. Petrol 26,41 26,41 -1,54  
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