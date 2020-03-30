***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-98.778 0Net Dönem Karı (Zararı)-8.305 -12.960NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-15.981 -1.195Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -15.981 -1.195İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-90.473 14.155Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-6.537 14.064İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-83.936 91FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-114.759 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)15.981 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 100.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 0 100.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-98.778 100.000NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-98.778 100.000DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 100.000 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.222 100.000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.222 100.000Finansal Varlıklar5 80.955 0Diğer Varlıklar6 4.085 1.104TOPLAM VARLIKLAR86.262 101.104YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar7 7.527 14.064TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)7.527 14.064TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)78.735 87.040Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)87.040 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-8.305 -12.960Katılma Payı İhraç Tutarı (+)0 100.000Katılma Payı İade Tutarı (-)0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 78.735 87.040Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar15.981 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 0 -1.195ESAS FAALİYET GELİRLERİ15.981 -1.195Yönetim Ücretleri9 -1.902 -169Saklama Ücretleri9 -120 -473Denetim Ücretleri9 -9.000 -4.500Danışmanlık Ücretleri9 -5.644 -4.920Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler9 -7.620 -1.703ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-24.286 -11.765ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-8.305 -12.960NET DÖNEM KARI (ZARARI)-8.305 -12.960DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-8.305 -12.960http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833460BIST