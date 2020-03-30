***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.03.2020 22:19
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-98.778 0
Net Dönem Karı (Zararı)
-8.305 -12.960
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-15.981 -1.195
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -15.981 -1.195
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-90.473 14.155
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-6.537 14.064
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-83.936 91
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-114.759 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
15.981 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 100.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 0 100.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-98.778 100.000
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-98.778 100.000
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 100.000 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.222 100.000
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.222 100.000
Finansal Varlıklar
5 80.955 0
Diğer Varlıklar
6 4.085 1.104
TOPLAM VARLIKLAR
86.262 101.104
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
7 7.527 14.064
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
7.527 14.064
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
78.735 87.040
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
87.040 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-8.305 -12.960
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 100.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 78.735 87.040
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
15.981 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 0 -1.195
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15.981 -1.195
Yönetim Ücretleri
9 -1.902 -169
Saklama Ücretleri
9 -120 -473
Denetim Ücretleri
9 -9.000 -4.500
Danışmanlık Ücretleri
9 -5.644 -4.920
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -7.620 -1.703
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-24.286 -11.765
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-8.305 -12.960
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.305 -12.960
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.305 -12.960
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833460
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