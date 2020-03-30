***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.03.2020 22:55
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.871.118 -1.994.528
Net Dönem Karı (Zararı)
3.924.355 -1.295
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-131.387 -39.124
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13 -131.387 -39.124
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.795.473 -1.991.891
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.566.968 5.700.576
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.228.505 -7.692.467
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-6.002.505 -2.032.310
Alınan Temettü
131.387 37.782
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.899.997 2.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 5.899.997 2.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.879 5.472
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.879 5.472
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.472 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 34.351 5.472
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 34.351 5.472
Finansal Varlıklar
5,6 14.777.666 7.691.242
Diğer Varlıklar
7 144.648 2.567
TOPLAM VARLIKLAR
14.956.665 7.699.281
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 3.133.608 5.700.576
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.133.608 5.700.576
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11.823.057 1.998.705
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.998.705 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.924.355 -1.295
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
5.899.997 2.000.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 11.823.057 1.998.705
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 130.749 37.855
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
4.731.395 -1.342
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 4.576
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.862.144 41.089
Yönetim Ücretleri
10 -206.681 -28.828
Saklama Ücretleri
10 -9.917 -146
Denetim Ücretleri
10 -10.500 -6.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -710.691 -7.410
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-937.789 -42.384
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.924.355 -1.295
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.924.355 -1.295
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.924.355 -1.295
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833463
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