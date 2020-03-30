***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.871.118 -1.994.528Net Dönem Karı (Zararı)3.924.355 -1.295NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-131.387 -39.124Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler13 -131.387 -39.124İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-9.795.473 -1.991.891Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-2.566.968 5.700.576İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-7.228.505 -7.692.467FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-6.002.505 -2.032.310Alınan Temettü131.387 37.782FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.899.997 2.000.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 5.899.997 2.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)28.879 5.472NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)28.879 5.472DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.472 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 34.351 5.472Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 34.351 5.472Finansal Varlıklar5,6 14.777.666 7.691.242Diğer Varlıklar7 144.648 2.567TOPLAM VARLIKLAR14.956.665 7.699.281YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 3.133.608 5.700.576TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.133.608 5.700.576TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)11.823.057 1.998.705Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)1.998.705 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)3.924.355 -1.295Katılma Payı İhraç Tutarı (+)5.899.997 2.000.000Katılma Payı İade Tutarı (-)0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)12 11.823.057 1.998.705Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar13 130.749 37.855Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar4.731.395 -1.342Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 4.576ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.862.144 41.089Yönetim Ücretleri10 -206.681 -28.828Saklama Ücretleri10 -9.917 -146Denetim Ücretleri10 -10.500 -6.000Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -710.691 -7.410ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-937.789 -42.384ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.924.355 -1.295NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.924.355 -1.295DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)3.924.355 -1.295http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833463BIST