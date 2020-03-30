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***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.03.2020 22:54
GÜNCEL HABERLER



***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.503.436 -246.558
Net Dönem Karı (Zararı)
-185.117 1.067
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-141.924 -37.869
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14 -141.924 -37.869
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.184.982 -237.148
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-64.789 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
40.528 11.385
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.160.721 -248.533
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.512.023 -273.950
Alınan Temettü
8.561 13.577
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
26 13.815
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.500.000 250.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Na



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GSDHO 1,10 33.591.453 % 10,00  
DITAS 9,68 2.403.934 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,1409 8,1818 % 1,74  
Frank 6,8281 6,8693 % 1,04  
Riyal 1,7446 1,7533 % 1,91  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.620 1.623 -6,73  
Altın Gr. 342 343 4,91  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,00 14,12 -0,39  
Gümüş Gr. 2,96 2,97 -0,02  
B. Petrol 26,41 26,41 -1,54  
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