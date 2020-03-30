***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.503.436 -246.558Net Dönem Karı (Zararı)-185.117 1.067NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-141.924 -37.869Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler14 -141.924 -37.869İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.184.982 -237.148Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-64.789 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler40.528 11.385İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.160.721 -248.533FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.512.023 -273.950Alınan Temettü8.561 13.577Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)26 13.815FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.500.000 250.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Na