***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.415.172 -6.936.190Net Dönem Karı (Zararı)2.048.826 1.217.238NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.826.643 -1.722.278Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler14 -2.826.643 -1.722.278İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-4.357.707 -8.056.482Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.758.886 11.313.689İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-2.598.821 -19.370.171FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-5.135.524 -8.561.522Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)2.720.352 1.625.332FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.413.564 6.939.190Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit12 2.413.564 6.939.190YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.608 3.000NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.608 3.000DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.000 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.392 3.000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.392 3.000Diğer Alacaklar8 57.812 112.093Finansal Varlıklar5,6 21.166.373 19.171.508Diğer Varlıklar7 948.044 183.516TOPLAM VARLIKLAR22.173.621 19.470.117YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar9 9.554.803 11.313.689TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)9.554.803 11.313.689TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)12.618.818 8.156.428Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8.156.428 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)2.048.826 1.217.238Katılma Payı İhraç Tutarı (+)2.413.564 6.939.190Katılma Payı İade Tutarı (-)0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)13 12.618.818 8.156.428Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar2.720.353 1.626.489Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-106.290 -96.946ESAS FAALİYET GELİRLERİ14 2.614.063 1.529.543Yönetim Ücretleri-360.061 -262.974Saklama Ücretleri-17.767 -12.656Denetim Ücretleri-10.500 -6.000Danışmanlık Ücretleri-15.923 -10.639Kurul Ücretleri-1.945 -1.171Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-50.000 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-109.041 -18.865ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)11 -565.237 -312.305ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.048.826 1.217.238NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.048.826 1.217.238DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.048.826 1.217.238http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833464BIST