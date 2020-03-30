***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.03.2020 23:14
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.415.172 -6.936.190
Net Dönem Karı (Zararı)
2.048.826 1.217.238
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.826.643 -1.722.278
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14 -2.826.643 -1.722.278
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-4.357.707 -8.056.482
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.758.886 11.313.689
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.598.821 -19.370.171
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.135.524 -8.561.522
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.720.352 1.625.332
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.413.564 6.939.190
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12 2.413.564 6.939.190
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.608 3.000
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.608 3.000
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.000 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.392 3.000
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.392 3.000
Diğer Alacaklar
8 57.812 112.093
Finansal Varlıklar
5,6 21.166.373 19.171.508
Diğer Varlıklar
7 948.044 183.516
TOPLAM VARLIKLAR
22.173.621 19.470.117
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
9 9.554.803 11.313.689
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
9.554.803 11.313.689
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12.618.818 8.156.428
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8.156.428 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.048.826 1.217.238
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
2.413.564 6.939.190
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
13 12.618.818 8.156.428
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
2.720.353 1.626.489
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-106.290 -96.946
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14 2.614.063 1.529.543
Yönetim Ücretleri
-360.061 -262.974
Saklama Ücretleri
-17.767 -12.656
Denetim Ücretleri
-10.500 -6.000
Danışmanlık Ücretleri
-15.923 -10.639
Kurul Ücretleri
-1.945 -1.171
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-50.000 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-109.041 -18.865
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
11 -565.237 -312.305
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.048.826 1.217.238
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.048.826 1.217.238
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.048.826 1.217.238
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833464
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