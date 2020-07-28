***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.256.990 -5.904.308Net Dönem Karı (Zararı)160.102 -24.352NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-18.595 -88.447Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler13 -18.595 -88.447İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.417.092 -5.879.956Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-2.465.471 -5.066.761İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.048.379 -813.195FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.275.585 -5.992.755Alınan Temettü18.595 88.447FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.225.000 5.899.997Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 1.225.000 5.899.997YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-31.990 -4.311NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-31.990 -4.311DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 34.351 5.472DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.361 1.161Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.361 34.351Finansal Varlıklar5,6 18.694.382 14.777.666Diğer Varlıklar7 110.495 144.648TOPLAM VARLIKLAR18.807.238 14.956.665YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 5.599.079 3.133.608TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)5.599.079 3.133.608TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)13.208.159 11.823.057Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11.823.057 1.998.705Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)160.102 3.924.355Katılma Payı İhraç Tutarı (+)1.225.000 5.899.997TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)12 13.208.159 11.823.057Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri13 18.595 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar13 385.966 88.477ESAS FAALİYET GELİRLERİ404.561 88.477Yönetim Ücretleri10 -194.420 -88.482Saklama Ücretleri10 -9.477 -4.410Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -40.562 -19.937ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-244.459 -112.829ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)160.102 -24.352NET DÖNEM KARI (ZARARI)160.102 -24.352DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)160.102 -24.352http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862872BIST