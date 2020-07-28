***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.07.2020 19:51
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.256.990 -5.904.308
Net Dönem Karı (Zararı)
160.102 -24.352
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-18.595 -88.447
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13 -18.595 -88.447
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.417.092 -5.879.956
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.465.471 -5.066.761
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.048.379 -813.195
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.275.585 -5.992.755
Alınan Temettü
18.595 88.447
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.225.000 5.899.997
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 1.225.000 5.899.997
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31.990 -4.311
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31.990 -4.311
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 34.351 5.472
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.361 1.161
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.361 34.351
Finansal Varlıklar
5,6 18.694.382 14.777.666
Diğer Varlıklar
7 110.495 144.648
TOPLAM VARLIKLAR
18.807.238 14.956.665
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 5.599.079 3.133.608
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.599.079 3.133.608
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
13.208.159 11.823.057
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11.823.057 1.998.705
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
160.102 3.924.355
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.225.000 5.899.997
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 13.208.159 11.823.057
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
13 18.595 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 385.966 88.477
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
404.561 88.477
Yönetim Ücretleri
10 -194.420 -88.482
Saklama Ücretleri
10 -9.477 -4.410
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -40.562 -19.937
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-244.459 -112.829
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
160.102 -24.352
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
160.102 -24.352
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
160.102 -24.352
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862872
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