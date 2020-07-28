***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-848 -112.567Net Dönem Karı (Zararı)-3.294 203NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER0 -8.943Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 0 -8.943İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER2.446 -103.827Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.577 -2.675İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler4.023 -101.152FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-848 -112.567Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 12.961Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)12.961YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-848 -99.606NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-848 -99.606DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.222 100.000DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 374 394Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 374 1.222Finansal Varlıklar5 72.947 80.955Diğer Varlıklar6 8.070 4.085TOPLAM VARLIKLAR81.391 86.262YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar7 5.950 7.527TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)5.950 7.527TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)75.441 78.735Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)78.735 87.040Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-3.294 -8.305TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 75.441 78.735Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri0 8.943Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar2.993 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ12 2.993 8.943Yönetim Ücretleri9 -849 -1.002Saklama Ücretleri9 -54 -58MKK Ücretleri9 0 -1.328Danışmanlık Ücretleri9 -3.061 -2.822Kurul Ücretleri9 -8 -9Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler9 -2.315 -3.521ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-6.287 -8.740ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-3.294 203NET DÖNEM KARI (ZARARI)-3.294 203DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-3.294 203http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862876BIST