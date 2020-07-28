Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.07.2020 20:09
GÜNCEL HABERLER



***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-848 -112.567
Net Dönem Karı (Zararı)
-3.294 203
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
0 -8.943
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 0 -8.943
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
2.446 -103.827
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.577 -2.675
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.023 -101.152
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-848 -112.567
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 12.961
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12.961
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-848 -99.606
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-848 -99.606
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.222 100.000
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 374 394


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 374 1.222
Finansal Varlıklar
5 72.947 80.955
Diğer Varlıklar
6 8.070 4.085
TOPLAM VARLIKLAR
81.391 86.262
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
7 5.950 7.527
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.950 7.527
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
75.441 78.735


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
78.735 87.040
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-3.294 -8.305
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 75.441 78.735


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
0 8.943
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
2.993 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12 2.993 8.943
Yönetim Ücretleri
9 -849 -1.002
Saklama Ücretleri
9 -54 -58
MKK Ücretleri
9 0 -1.328
Danışmanlık Ücretleri
9 -3.061 -2.822
Kurul Ücretleri
9 -8 -9
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -2.315 -3.521
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-6.287 -8.740
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.294 203
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.294 203
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.294 203



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862876


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.153
Değişim :  -3,59% |  -42,97
Açılış :  1.197  
Önceki Kapanış :  1.196  
En Yüksek
1.198 En Düşük
1.153
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRGYO 5,50 19.039.079 % 10,00  
KNFRT 12,43 41.394.359 % 10,00  
DOKTA 28,16 39.860.644 % 10,00  
FMIZP 100,10 79.151.715 % 10,00  
TKURU 44,66 776.637 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,9701 9,0151 % 1,68  
Frank 1,8470 1,8563 % 1,14  
Riyal 434,9350 435,0530 % 1,40  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.947 1.947 4,62  
Altın Gr. 435 435 5,86  
Cumhuriyet 2.845 2.885 57,70  
Tam 2.931 2.966 59,40  
Yarım 1.423 1.448 29,00  
Çeyrek 714 725 14,50  
Gümüş.Ons 24,22 24,25 -0,36  
Gümüş Gr. 5,42 5,42 -0,01  
B. Petrol 43,59 43,59 -0,31  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru