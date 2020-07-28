***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.07.2020 20:09
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-848 -112.567
Net Dönem Karı (Zararı)
-3.294 203
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
0 -8.943
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 0 -8.943
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
2.446 -103.827
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.577 -2.675
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.023 -101.152
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-848 -112.567
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 12.961
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12.961
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-848 -99.606
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-848 -99.606
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.222 100.000
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 374 394
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 374 1.222
Finansal Varlıklar
5 72.947 80.955
Diğer Varlıklar
6 8.070 4.085
TOPLAM VARLIKLAR
81.391 86.262
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
7 5.950 7.527
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.950 7.527
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
75.441 78.735
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
78.735 87.040
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-3.294 -8.305
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 75.441 78.735
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
0 8.943
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
2.993 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12 2.993 8.943
Yönetim Ücretleri
9 -849 -1.002
Saklama Ücretleri
9 -54 -58
MKK Ücretleri
9 0 -1.328
Danışmanlık Ücretleri
9 -3.061 -2.822
Kurul Ücretleri
9 -8 -9
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -2.315 -3.521
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-6.287 -8.740
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.294 203
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.294 203
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.294 203
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862876
BIST