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***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.07.2020 20:56
GÜNCEL HABERLER



***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.194 760.984
Net Dönem Karı (Zararı)
-401.068 1.097.536
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
301.776 -1.469.953
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8 -311.743 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
613.519 -1.469.953
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
399.851 -254.267
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
325.412 224.062
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
74.439 -478.329
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
300.559 -626.684
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-301.753 1.387.668
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.388 -1.007.713
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.388 -1.007.713
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.194 -246.729
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.194 -246.729
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
679 247.912
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.873 1.183


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.873 679
Finansal Varlıklar
5,6 28.624.910 28.654.355
Diğer Varlıklar
7 2.952.999 2.995.385
TOPLAM VARLIKLAR
31.579.782 31.650.419
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
9 826.000 495.569
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
826.000 495.569
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
30.753.782 31.154.850


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
31.154.850 30.804.735
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-401.068 1.097.536
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 -1.089.998
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 30.753.782 30.812.273


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
37.564 0
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 82.286
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
264.212 1.387.667
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14 301.776 1.469.953
Yönetim Ücretleri
-318.562 -310.019
Saklama Ücretleri
-15.931 -15.207
Danışmanlık Ücretleri
-3.062 -2.822
Kurul Ücretleri
-3.217 -3.069
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-362.072 -41.300
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-702.844 -372.417
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-401.068 1.097.536
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-401.068 1.097.536
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-401.068 1.097.536



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862887


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Alış Satış %  
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Cumhuriyet 2.857 2.896 69,40  
Tam 2.943 2.978 71,40  
Yarım 1.428 1.454 34,80  
Çeyrek 716 728 17,40  
Gümüş.Ons 24,32 24,37 -0,25  
Gümüş Gr. 5,45 5,45 0,02  
B. Petrol 43,62 43,62 -0,28  
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