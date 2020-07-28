***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.194 760.984Net Dönem Karı (Zararı)-401.068 1.097.536NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER301.776 -1.469.953Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8 -311.743 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler613.519 -1.469.953İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER399.851 -254.267Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler325.412 224.062İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler74.439 -478.329FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR300.559 -626.684Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-301.753 1.387.668FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.388 -1.007.713Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)2.388 -1.007.713YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.194 -246.729NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.194 -246.729DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ679 247.912DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.873 1.183Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.873 679Finansal Varlıklar5,6 28.624.910 28.654.355Diğer Varlıklar7 2.952.999 2.995.385TOPLAM VARLIKLAR31.579.782 31.650.419YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar9 826.000 495.569TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)826.000 495.569TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)30.753.782 31.154.850Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)31.154.850 30.804.735Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-401.068 1.097.536Katılma Payı İade Tutarı (-)0 -1.089.998TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)12 30.753.782 30.812.273Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri37.564 0Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri0 82.286Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler264.212 1.387.667ESAS FAALİYET GELİRLERİ14 301.776 1.469.953Yönetim Ücretleri-318.562 -310.019Saklama Ücretleri-15.931 -15.207Danışmanlık Ücretleri-3.062 -2.822Kurul Ücretleri-3.217 -3.069Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-362.072 -41.300ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-702.844 -372.417ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-401.068 1.097.536NET DÖNEM KARI (ZARARI)-401.068 1.097.536DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-401.068 1.097.536http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862887BIST