***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI807 749Net Dönem Karı (Zararı)-5.381 2.781NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.750 -9.166Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -4.750 -9.166İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER6.188 -2.031Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-2.075 -6.150İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8.263 4.119FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-3.943 -8.416Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4.750 9.165FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen NakitYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)807 749NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)807 749DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 359 946DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.166 1.695Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.166 359Finansal Varlıklar5 84.409 96.659Diğer Varlıklar6 7.442 3.455TOPLAM VARLIKLAR93.017 100.473YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar7 5.717 7.792TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)5.717 7.792TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)87.300 92.681Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)92.681 96.781Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-5.381 2.780TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 87.300 99.561Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 4.750 9.166Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 0 9ESAS FAALİYET GELİRLERİ12 4.750 9.175Yönetim Ücretleri9 -978 -1.040Saklama Ücretleri9 -61 -66MKK Ücretleri-1.327Denetim Ücretleri9 0Danışmanlık Ücretleri9 -3.061 -2.822Kurul Ücretleri9 -9 -9Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -89 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler9 -5.933 -1.130ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-10.131 -6.394ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-5.381 2.781NET DÖNEM KARI (ZARARI)-5.381 2.781DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-5.381 2.781http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862899BIST