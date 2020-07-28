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***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.07.2020 21:51
GÜNCEL HABERLER



***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
807 749
Net Dönem Karı (Zararı)
-5.381 2.781
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.750 -9.166
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -4.750 -9.166
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
6.188 -2.031
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.075 -6.150
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8.263 4.119
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.943 -8.416
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4.750 9.165
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
807 749
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
807 749
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 359 946
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.166 1.695


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.166 359
Finansal Varlıklar
5 84.409 96.659
Diğer Varlıklar
6 7.442 3.455
TOPLAM VARLIKLAR
93.017 100.473
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
7 5.717 7.792
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.717 7.792
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
87.300 92.681


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
92.681 96.781
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-5.381 2.780
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 87.300 99.561


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 4.750 9.166
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 0 9
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12 4.750 9.175
Yönetim Ücretleri
9 -978 -1.040
Saklama Ücretleri
9 -61 -66
MKK Ücretleri
-1.327
Denetim Ücretleri
9 0
Danışmanlık Ücretleri
9 -3.061 -2.822
Kurul Ücretleri
9 -9 -9
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -89 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -5.933 -1.130
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-10.131 -6.394
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.381 2.781
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.381 2.781
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.381 2.781



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862899


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Alış Satış %  
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Altın Gr. 436 436 7,05  
Cumhuriyet 2.856 2.896 68,80  
Tam 2.942 2.978 70,80  
Yarım 1.428 1.453 34,50  
Çeyrek 716 728 17,30  
Gümüş.Ons 24,37 24,42 -0,20  
Gümüş Gr. 5,43 5,44 0,01  
B. Petrol 43,60 43,60 -0,30  
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