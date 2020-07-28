***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.07.2020 22:55
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.107.876 -805.468
Net Dönem Karı (Zararı)
1.292.442 120.463
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.152.742 -386.626
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14 -2.152.742 -386.626
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-10.262.707 -925.931
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
21.452.985 -4.198.422
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-31.715.692 3.272.491
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-11.123.007 -1.192.094
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.015.131 386.626
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.107.303 805.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9.107.303 805.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-573 -468
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-573 -468
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.392 3.000
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
819 2.532
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 819 1.392
Diğer Alacaklar
8 611.810 57.812
Finansal Varlıklar
5,6 51.620.158 21.166.373
Diğer Varlıklar
7 1.787.637 948.044
TOPLAM VARLIKLAR
54.020.424 22.173.621
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
9 31.001.416 9.554.803
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
31.001.416 9.554.803
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
23.019.008 12.618.818
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
12.618.818 8.156.428
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.292.442 120.463
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9.107.748 805.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
23.019.008 9.081.891
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
198.638 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.814.319 386.626
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14 2.012.957 386.626
Yönetim Ücretleri
-511.583 -174.893
Saklama Ücretleri
-25.121 -8.900
MKK Ücretleri
0 -1.328
Denetim Ücretleri
0 -5.250
Danışmanlık Ücretleri
-23.061 -2.822
Kurul Ücretleri
-2.022 -890
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-158.728 -72.080
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-720.515 -266.163
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.292.442 120.463
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.292.442 120.463
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.292.442 120.463
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862904
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