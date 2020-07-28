***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.107.876 -805.468Net Dönem Karı (Zararı)1.292.442 120.463NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.152.742 -386.626Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler14 -2.152.742 -386.626İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-10.262.707 -925.931Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler21.452.985 -4.198.422İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-31.715.692 3.272.491FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-11.123.007 -1.192.094Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)2.015.131 386.626FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.107.303 805.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit9.107.303 805.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-573 -468NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-573 -468DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.392 3.000DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ819 2.532Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 819 1.392Diğer Alacaklar8 611.810 57.812Finansal Varlıklar5,6 51.620.158 21.166.373Diğer Varlıklar7 1.787.637 948.044TOPLAM VARLIKLAR54.020.424 22.173.621YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar9 31.001.416 9.554.803TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)31.001.416 9.554.803TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)23.019.008 12.618.818Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)12.618.818 8.156.428Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)1.292.442 120.463Katılma Payı İhraç Tutarı (+)9.107.748 805.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)23.019.008 9.081.891Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri198.638 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.814.319 386.626ESAS FAALİYET GELİRLERİ14 2.012.957 386.626Yönetim Ücretleri-511.583 -174.893Saklama Ücretleri-25.121 -8.900MKK Ücretleri0 -1.328Denetim Ücretleri0 -5.250Danışmanlık Ücretleri-23.061 -2.822Kurul Ücretleri-2.022 -890Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-158.728 -72.080ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-720.515 -266.163ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.292.442 120.463NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.292.442 120.463DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.292.442 120.463http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862904BIST