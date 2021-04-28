***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-125.000 0Net Dönem Karı (Zararı)-8.627 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-116.373 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler135.000 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-18.627 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-232.746 0FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-125.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI130.000 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit130.000 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.000 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.000 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.000 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5.000 0Finansal Varlıklar135.000 0TOPLAM VARLIKLAR140.000 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar18.627 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)18.627 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)121.373 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)0 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-8.627 0Katılma Payı İhraç Tutarı (+)130.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)121.373 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIESAS FAALİYET GELİRLERİYönetim Ücretleri-233Saklama Ücretleri-4.000Danışmanlık Ücretleri-2.963Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.431ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-8.627ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-8.627NET DÖNEM KARI (ZARARI)-8.627DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-8.627http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931783BIST