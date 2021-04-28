***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 16:24
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-125.000 0
Net Dönem Karı (Zararı)
-8.627 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-116.373 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
135.000 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-18.627 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-232.746 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-125.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
130.000 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
130.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.000 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.000 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.000 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.000 0
Finansal Varlıklar
135.000 0
TOPLAM VARLIKLAR
140.000 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
18.627 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
18.627 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
121.373 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-8.627 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
130.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
121.373 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
0
Yönetim Ücretleri
-233
Saklama Ücretleri
-4.000
Danışmanlık Ücretleri
-2.963
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.431
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-8.627
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-8.627
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.627
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.627
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931783
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