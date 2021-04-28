***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.256.006 -5.871.118Net Dönem Karı (Zararı)5.528.317 3.924.355NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-577.814 -131.387Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler13 -577.814 -131.387İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-6.784.323 -9.795.473Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-8.370.799 -2.566.968İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.586.476 -7.228.505FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.833.820 -6.002.505Alınan Temettü577.814 131.387FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.225.001 5.899.997Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 1.225.001 5.899.997YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-31.005 28.879NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-31.005 28.879DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 34.351 5.472DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.346 34.351Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.346 34.351Finansal Varlıklar5,6 42.711.819 14.777.666Diğer Varlıklar7 119.706 144.648TOPLAM VARLIKLAR42.834.871 14.956.665YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 24.258.497 3.133.608TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)24.258.497 3.133.608TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)18.576.374 11.823.057Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11.823.057 1.998.705Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)5.528.316 3.924.355Katılma Payı İhraç Tutarı (+)1.225.001 5.899.997Katılma Payı İade Tutarı (-)TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)12 18.576.374 11.823.057Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar13 -2.741.587 130.749Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar9.872.692 4.731.395Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ7.131.105 4.862.144Yönetim Ücretleri10 -499.510 -206.681Saklama Ücretleri10 -23.076 -9.917Denetim Ücretleri10 -5.000 -10.500Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -1.075.202 -710.691ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.602.788 -937.789ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.528.317 3.924.355NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.528.317 3.924.355DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)5.528.317 3.924.355http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931784BIST