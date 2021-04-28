***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 16:25
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.256.006 -5.871.118
Net Dönem Karı (Zararı)
5.528.317 3.924.355
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-577.814 -131.387
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13 -577.814 -131.387
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-6.784.323 -9.795.473
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-8.370.799 -2.566.968
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.586.476 -7.228.505
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.833.820 -6.002.505
Alınan Temettü
577.814 131.387
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.225.001 5.899.997
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 1.225.001 5.899.997
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31.005 28.879
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31.005 28.879
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 34.351 5.472
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.346 34.351
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.346 34.351
Finansal Varlıklar
5,6 42.711.819 14.777.666
Diğer Varlıklar
7 119.706 144.648
TOPLAM VARLIKLAR
42.834.871 14.956.665
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 24.258.497 3.133.608
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
24.258.497 3.133.608
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
18.576.374 11.823.057
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11.823.057 1.998.705
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.528.316 3.924.355
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.225.001 5.899.997
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 18.576.374 11.823.057
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 -2.741.587 130.749
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
9.872.692 4.731.395
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.131.105 4.862.144
Yönetim Ücretleri
10 -499.510 -206.681
Saklama Ücretleri
10 -23.076 -9.917
Denetim Ücretleri
10 -5.000 -10.500
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -1.075.202 -710.691
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.602.788 -937.789
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.528.317 3.924.355
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.528.317 3.924.355
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.528.317 3.924.355
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931784
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