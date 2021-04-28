***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 16:25
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
818 -98.778
Net Dönem Karı (Zararı)
-14.880 -8.305
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.620 -15.981
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -6.620 -15.981
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
15.698 -90.473
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.325 -6.537
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11.373 -83.936
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.802 -114.759
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6.620 15.981
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
818 -98.778
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
818 -98.778
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.222 100.000
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.040 1.222
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.040 1.222
Finansal Varlıklar
5 66.491 80.955
Diğer Varlıklar
6 7.176 4.085
TOPLAM VARLIKLAR
75.707 86.262
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
7 11.852 7.527
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
11.852 7.527
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
63.855 78.735
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
78.735 87.040
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-14.880 -8.305
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 63.855 78.735
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
5.538 15.981
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.082 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.620 15.981
Yönetim Ücretleri
9 -1.626 -1.902
Saklama Ücretleri
9 -103 -120
Denetim Ücretleri
9 -5.000 -9.000
Danışmanlık Ücretleri
9 -6.122 -5.644
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -8.649 -7.620
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-21.500 -24.286
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-14.880 -8.305
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.880 -8.305
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.880 -8.305
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931785
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