Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 16:25



***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
818 -98.778
Net Dönem Karı (Zararı)
-14.880 -8.305
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.620 -15.981
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -6.620 -15.981
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
15.698 -90.473
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.325 -6.537
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11.373 -83.936
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.802 -114.759
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6.620 15.981
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
818 -98.778
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
818 -98.778
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.222 100.000
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.040 1.222


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.040 1.222
Finansal Varlıklar
5 66.491 80.955
Diğer Varlıklar
6 7.176 4.085
TOPLAM VARLIKLAR
75.707 86.262
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
7 11.852 7.527
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
11.852 7.527
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
63.855 78.735


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
78.735 87.040
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-14.880 -8.305
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 63.855 78.735


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
5.538 15.981
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.082 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.620 15.981
Yönetim Ücretleri
9 -1.626 -1.902
Saklama Ücretleri
9 -103 -120
Denetim Ücretleri
9 -5.000 -9.000
Danışmanlık Ücretleri
9 -6.122 -5.644
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -8.649 -7.620
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-21.500 -24.286
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-14.880 -8.305
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.880 -8.305
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.880 -8.305



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931785


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:141.384
Değişim :  -0,56% |  -7,79
Açılış :  1.391  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.395 En Düşük
1.380
BIST En Aktif Hisseler17:14
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 19,03 222.975 % 10,00  
UZERB 45,64 382.098 % 9,98  
INTEM 42,14 3.813.220 % 9,97  
AYCES 65,05 3.732.651 % 9,97  
MERIT 224,00 1.221.920 % 9,97  
daha fazla
17:14 Alış Satış %  
Dolar 8,2000 8,2057 % 0,01  
Euro 9,9215 9,9312 % -0,02  
Sterlin 11,3596 11,4166 % -0,23  
Frank 8,9356 8,9894 % -0,17  
Riyal 2,1795 2,1905 % -0,16  
daha fazla
17:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.773 1.773 -3,62  
Altın Gr. 468 468 -1,09  
Cumhuriyet 3.067 3.114 -38,00  
Tam 3.051 3.130 -39,84  
Yarım 1.475 1.514 -19,27  
Çeyrek 740 757 -9,63  
Gümüş.Ons 25,98 26,01 -0,27  
Gümüş Gr. 6,85 6,86 -0,08  
B. Petrol 66,64 66,64 0,77  
Seans Raporu 17:14
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru