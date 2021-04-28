***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI818 -98.778Net Dönem Karı (Zararı)-14.880 -8.305NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-6.620 -15.981Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -6.620 -15.981İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER15.698 -90.473Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler4.325 -6.537İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler11.373 -83.936FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-5.802 -114.759Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)6.620 15.981FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)818 -98.778NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)818 -98.778DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.222 100.000DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.040 1.222Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.040 1.222Finansal Varlıklar5 66.491 80.955Diğer Varlıklar6 7.176 4.085TOPLAM VARLIKLAR75.707 86.262YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar7 11.852 7.527TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)11.852 7.527TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)63.855 78.735Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)78.735 87.040Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-14.880 -8.305Katılma Payı İhraç Tutarı (+)0 0Katılma Payı İade Tutarı (-)0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 63.855 78.735Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar5.538 15.981Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 1.082 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ6.620 15.981Yönetim Ücretleri9 -1.626 -1.902Saklama Ücretleri9 -103 -120Denetim Ücretleri9 -5.000 -9.000Danışmanlık Ücretleri9 -6.122 -5.644Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler9 -8.649 -7.620ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-21.500 -24.286ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-14.880 -8.305NET DÖNEM KARI (ZARARI)-14.880 -8.305DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-14.880 -8.305http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931785BIST