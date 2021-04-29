***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.955.237 -5.290.846Net Dönem Karı (Zararı)1.823.120 350.114NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.957.354 -1.112.660Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.840.953Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler14 -2.957.354 -3.953.613İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.821.003 -4.528.300Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler679.484 263.999İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-2.500.487 -4.792.299FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-2.955.237 -5.290.846FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.957.354 5.043.613Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)2.957.354 5.043.613YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.117 -247.233NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.117 -247.233DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 679 247.912DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.796 679Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.796 679Diğer Alacaklar8 1.099 0Finansal Varlıklar5,6 31.189.337 28.654.355Diğer Varlıklar7 2.959.791 2.995.385TOPLAM VARLIKLAR34.153.023 31.650.419YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar9 1.175.053 495.569TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.175.053 495.569TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)32.977.970 31.154.850Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)13 31.154.850 30.804.736Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)1.823.120 350.114Katılma Payı İhraç Tutarı (+)0 0Katılma Payı İade Tutarı (-)0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)13 32.977.970 31.154.850Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri14 56.376 169.940Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar14 0 -1.090.000Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler6,14 2.900.978 4.873.673ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.957.354 3.953.613Yönetim Ücretleri15 -638.385 -629.598Saklama Ücretleri15 -32.034 -30.612Denetim Ücretleri-7.000 -10.500Danışmanlık Ücretleri-6.122 -5.644Kurul Ücretleri-6.356 -6.204Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -444.337 -2.920.941ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)11 -1.134.234 -3.603.499ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.823.120 350.114NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.823.120 350.114DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.823.120 350.114http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932138BIST