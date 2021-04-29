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***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 00:55



***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.955.237 -5.290.846
Net Dönem Karı (Zararı)
1.823.120 350.114
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.957.354 -1.112.660
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.840.953
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14 -2.957.354 -3.953.613
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.821.003 -4.528.300
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
679.484 263.999
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.500.487 -4.792.299
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.955.237 -5.290.846
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.957.354 5.043.613
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.957.354 5.043.613
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.117 -247.233
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.117 -247.233
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 679 247.912
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.796 679


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.796 679
Diğer Alacaklar
8 1.099 0
Finansal Varlıklar
5,6 31.189.337 28.654.355
Diğer Varlıklar
7 2.959.791 2.995.385
TOPLAM VARLIKLAR
34.153.023 31.650.419
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
9 1.175.053 495.569
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.175.053 495.569
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
32.977.970 31.154.850


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
13 31.154.850 30.804.736
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.823.120 350.114
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
13 32.977.970 31.154.850


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
14 56.376 169.940
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 0 -1.090.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6,14 2.900.978 4.873.673
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.957.354 3.953.613
Yönetim Ücretleri
15 -638.385 -629.598
Saklama Ücretleri
15 -32.034 -30.612
Denetim Ücretleri
-7.000 -10.500
Danışmanlık Ücretleri
-6.122 -5.644
Kurul Ücretleri
-6.356 -6.204
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -444.337 -2.920.941
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
11 -1.134.234 -3.603.499
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.823.120 350.114
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.823.120 350.114
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.823.120 350.114



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932138


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Çeyrek 740 757 -9,63  
Gümüş.Ons 26,21 26,26 0,03  
Gümüş Gr. 6,90 6,91 0,01  
B. Petrol 66,53 66,53 0,00  
Seans Raporu 18:05
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