***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.880.921 -1.503.436Net Dönem Karı (Zararı)7.450.197 -185.117NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-9.196.488 -141.923Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler14 -9.196.488 -141.923İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-22.331.118 -1.184.983Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 -64.789Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler16.196.777 40.528İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-38.527.895 -1.160.722FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-24.077.409 -1.512.023Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)9.196.488 8.587FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.880.915 1.500.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit12 14.880.915 1.500.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6 -3.436NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6 -3.436DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6 3.442DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 0 6Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 0 6Diğer Alacaklar8 64.789 64.789Finansal Varlıklar5,6 40.079.914 1.545.000Diğer Varlıklar7 1.049 8.068TOPLAM VARLIKLAR40.145.752 1.617.863YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar9,9 16.248.690 51.913TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)16.248.690 51.913TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)23.897.062 1.565.950Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)13 1.565.950 251.067Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)7.450.197 -185.117Katılma Payı İhraç Tutarı (+)14.880.915 1.500.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)13 23.897.062 1.565.950Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri1.536.304 8.561Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar7.463.897 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar0 -133.336Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler196.287 26ESAS FAALİYET GELİRLERİ14 9.196.488 -124.749Yönetim Ücretleri15 -308.109 -31.063Performans Ücretleri-1.312.268 0Saklama Ücretleri-17.460 -1.447Denetim Ücretleri-10.083 -10.500Danışmanlık Ücretleri-26.122 -5.644Kurul Ücretleri-2.167 -305Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-70.082 -11.409ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)11 -1.746.291 -60.368ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.450.197 -185.117NET DÖNEM KARI (ZARARI)7.450.197 -185.117DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)7.450.197 -185.117http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932139BIST