***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 00:55
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.880.921 -1.503.436
Net Dönem Karı (Zararı)
7.450.197 -185.117
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-9.196.488 -141.923
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14 -9.196.488 -141.923
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-22.331.118 -1.184.983
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 -64.789
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
16.196.777 40.528
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-38.527.895 -1.160.722
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-24.077.409 -1.512.023
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
9.196.488 8.587
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.880.915 1.500.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12 14.880.915 1.500.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6 -3.436
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6 -3.436
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6 3.442
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 0 6
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 0 6
Diğer Alacaklar
8 64.789 64.789
Finansal Varlıklar
5,6 40.079.914 1.545.000
Diğer Varlıklar
7 1.049 8.068
TOPLAM VARLIKLAR
40.145.752 1.617.863
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
9,9 16.248.690 51.913
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
16.248.690 51.913
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
23.897.062 1.565.950
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
13 1.565.950 251.067
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
7.450.197 -185.117
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
14.880.915 1.500.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
13 23.897.062 1.565.950
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
1.536.304 8.561
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
7.463.897 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
0 -133.336
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
196.287 26
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14 9.196.488 -124.749
Yönetim Ücretleri
15 -308.109 -31.063
Performans Ücretleri
-1.312.268 0
Saklama Ücretleri
-17.460 -1.447
Denetim Ücretleri
-10.083 -10.500
Danışmanlık Ücretleri
-26.122 -5.644
Kurul Ücretleri
-2.167 -305
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-70.082 -11.409
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
11 -1.746.291 -60.368
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.450.197 -185.117
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.450.197 -185.117
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.450.197 -185.117
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932139
BIST