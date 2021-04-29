***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-259 -587Net Dönem Karı (Zararı)-18.484 -4.100NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-8.993 -17.878Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -8.993 -17.878İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER18.225 3.513Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5.846 -938İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler12.379 4.451FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-9.252 -18.465Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8.993 17.878FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-259 -587NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-259 -587DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 359 946DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 100 359Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 100 359Finansal Varlıklar5 80.649 96.659Diğer Varlıklar6 7.086 3.455TOPLAM VARLIKLAR87.835 100.473YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar7 13.638 7.792TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)13.638 7.792TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)74.197 92.681Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)92.681 96.781Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-18.484 -4.100TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 74.197 92.681Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri12 0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 8.992 17.869Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 1 9ESAS FAALİYET GELİRLERİ8.993 17.878Yönetim Ücretleri9 -1.883 -2.053Performans Ücretleri9 -1.166Saklama Ücretleri9 -122 -133Denetim Ücretleri9 -10.083 -9.000Danışmanlık Ücretleri9 -6.122 -5.644Kurul Ücretleri9 -4 -5Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler9 -9.263 -3.977ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-27.477 -21.978ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-18.484 -4.100NET DÖNEM KARI (ZARARI)-18.484 -4.100DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-18.484 -4.100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932141BIST