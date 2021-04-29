***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 00:58
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-259 -587
Net Dönem Karı (Zararı)
-18.484 -4.100
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-8.993 -17.878
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -8.993 -17.878
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
18.225 3.513
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.846 -938
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12.379 4.451
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-9.252 -18.465
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8.993 17.878
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-259 -587
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-259 -587
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 359 946
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 100 359
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 100 359
Finansal Varlıklar
5 80.649 96.659
Diğer Varlıklar
6 7.086 3.455
TOPLAM VARLIKLAR
87.835 100.473
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
7 13.638 7.792
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
13.638 7.792
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
74.197 92.681
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
92.681 96.781
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-18.484 -4.100
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 74.197 92.681
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
12 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 8.992 17.869
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 1 9
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.993 17.878
Yönetim Ücretleri
9 -1.883 -2.053
Performans Ücretleri
9 -1.166
Saklama Ücretleri
9 -122 -133
Denetim Ücretleri
9 -10.083 -9.000
Danışmanlık Ücretleri
9 -6.122 -5.644
Kurul Ücretleri
9 -4 -5
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -9.263 -3.977
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-27.477 -21.978
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-18.484 -4.100
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-18.484 -4.100
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.484 -4.100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932141
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