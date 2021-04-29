***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 01:28
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.089.317 -2.415.171
Net Dönem Karı (Zararı)
8.094.816 2.048.826
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-10.759.394 -2.614.063
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14 -10.759.394 -2.614.063
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-17.654.785 -4.570.287
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
40.698.651 -1.758.886
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-58.353.436 -2.811.401
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-20.319.363 -5.135.524
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11.230.046 2.720.353
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.107.747 2.413.563
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9.107.747 2.413.563
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.430 -1.608
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.430 -1.608
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.392 3.000
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 19.822 1.392
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 19.822 1.392
Diğer Alacaklar
8 1.930.312 57.812
Finansal Varlıklar
5,6 75.912.829 21.166.373
Diğer Varlıklar
7 2.211.872 948.044
TOPLAM VARLIKLAR
80.074.835 22.173.621
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
9 50.253.454 9.554.803
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
50.253.454 9.554.803
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
29.821.381 12.618.818
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
12.618.818 8.156.428
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8.094.816 2.048.826
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9.107.747 2.413.564
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
13 29.821.381 12.618.818
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
3.335.951 18.564
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
-470.652 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
0 -106.290
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7.894.095 2.701.789
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14 10.759.394 2.614.063
Yönetim Ücretleri
-2.081.822 -360.061
Saklama Ücretleri
-61.850 -17.767
Denetim Ücretleri
-10.083 -10.500
Danışmanlık Ücretleri
-26.122 -15.923
Kurul Ücretleri
-4.733 -1.945
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
0 -50.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-479.968 -109.041
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
11 -2.664.578 -565.237
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.094.816 2.048.826
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
8.094.816 2.048.826
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
8.094.816 2.048.826
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932144
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