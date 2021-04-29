***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.089.317 -2.415.171Net Dönem Karı (Zararı)8.094.816 2.048.826NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-10.759.394 -2.614.063Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler14 -10.759.394 -2.614.063İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-17.654.785 -4.570.287Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler40.698.651 -1.758.886İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-58.353.436 -2.811.401FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-20.319.363 -5.135.524Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)11.230.046 2.720.353FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.107.747 2.413.563Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit9.107.747 2.413.563YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.430 -1.608NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.430 -1.608DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.392 3.000DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 19.822 1.392Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 19.822 1.392Diğer Alacaklar8 1.930.312 57.812Finansal Varlıklar5,6 75.912.829 21.166.373Diğer Varlıklar7 2.211.872 948.044TOPLAM VARLIKLAR80.074.835 22.173.621YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar9 50.253.454 9.554.803TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)50.253.454 9.554.803TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)29.821.381 12.618.818Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)12.618.818 8.156.428Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)8.094.816 2.048.826Katılma Payı İhraç Tutarı (+)9.107.747 2.413.564TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)13 29.821.381 12.618.818Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri3.335.951 18.564Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar-470.652 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar0 -106.290Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler7.894.095 2.701.789ESAS FAALİYET GELİRLERİ14 10.759.394 2.614.063Yönetim Ücretleri-2.081.822 -360.061Saklama Ücretleri-61.850 -17.767Denetim Ücretleri-10.083 -10.500Danışmanlık Ücretleri-26.122 -15.923Kurul Ücretleri-4.733 -1.945Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri0 -50.000Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-479.968 -109.041ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)11 -2.664.578 -565.237ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.094.816 2.048.826NET DÖNEM KARI (ZARARI)8.094.816 2.048.826DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)8.094.816 2.048.826http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932144BIST