***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.07.2021 18:09
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.745.788 -125.000
Net Dönem Karı (Zararı)
90.618 -8.627
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-4.836.406 -116.373
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
4.832.624 135.000
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.072 -18.627
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-9.667.958 -232.746
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.745.788 -125.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.770.321 130.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 4.770.321 130.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.533 5.000
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.533 5.000
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.000 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.533 5.000
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 29.533 5.000
Finansal Varlıklar
5 4.967.623 135.000
Diğer Varlıklar
2.712
TOPLAM VARLIKLAR
4.999.868 140.000
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 17.555 18.627
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
17.555 18.627
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
4.982.313 121.373
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
121.373 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
90.618 -8.627
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
4.770.322 130.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 4.982.313 121.373
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
171.243 0
Yönetim Ücretleri
10 -47.509 -233
Saklama Ücretleri
10 -12.125 -4.000
Danışmanlık Ücretleri
10 -4.754 -2.963
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -16.237 -1.431
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-80.625 -8.627
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
90.618 -8.627
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
90.618 -8.627
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
90.618 -8.627
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953376
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