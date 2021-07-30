***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.745.788 -125.000Net Dönem Karı (Zararı)90.618 -8.627İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-4.836.406 -116.373Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler4.832.624 135.000Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.072 -18.627İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-9.667.958 -232.746FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-4.745.788 -125.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.770.321 130.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 4.770.321 130.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.533 5.000NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.533 5.000DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.000 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ29.533 5.000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 29.533 5.000Finansal Varlıklar5 4.967.623 135.000Diğer Varlıklar2.712TOPLAM VARLIKLAR4.999.868 140.000YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 17.555 18.627TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)17.555 18.627TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)4.982.313 121.373Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)121.373 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)90.618 -8.627Katılma Payı İhraç Tutarı (+)4.770.322 130.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)12 4.982.313 121.373Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIESAS FAALİYET GELİRLERİ171.243 0Yönetim Ücretleri10 -47.509 -233Saklama Ücretleri10 -12.125 -4.000Danışmanlık Ücretleri10 -4.754 -2.963Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -16.237 -1.431ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-80.625 -8.627ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)90.618 -8.627NET DÖNEM KARI (ZARARI)90.618 -8.627DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)90.618 -8.627http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953376BIST