***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-27.618 1.193.010Net Dönem Karı (Zararı)1.514.501 160.102NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.760.584 -18.595Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-514.203 -18.595Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.246.381İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-716.657 646.961Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler29.613.733 2.465.471İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-30.330.390 -1.818.510FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-962.740 788.468Alınan Faiz514.203 18.595Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)420.919 385.947FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI30.000 -1.225.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 0 -1.225.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit30.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.382 -31.990NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.382 -31.990DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.346 34.351DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.728 2.361Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.728 3.346Finansal Varlıklar5,6 72.367.524 42.711.819Diğer Varlıklar7 1.559.853 119.706TOPLAM VARLIKLAR73.933.105 42.834.871YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 53.872.230 24.258.497TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)53.872.230 24.258.497TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)20.060.875 18.576.374Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)18.576.374 11.823.057Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)1.514.501 5.528.317Katılma Payı İhraç Tutarı (+)0 1.225.000Katılma Payı İade Tutarı (-)-30.000 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)12 20.060.875 18.576.374Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri13 514.203 18.595Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar13 420.919 385.947Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar13 1.246.381 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler7.860 19ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.189.363 404.561 0 0Yönetim Ücretleri10 -527.050 -194.420Saklama Ücretleri10 -24.027 -9.477Denetim Ücretleri10 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -123.785 -40.562ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-674.862 -244.459 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.514.501 160.102 0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.514.501 160.102 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.514.501 160.102 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953889BIST