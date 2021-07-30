***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.07.2021 23:18
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.618 1.193.010
Net Dönem Karı (Zararı)
1.514.501 160.102
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.760.584 -18.595
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-514.203 -18.595
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.246.381
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-716.657 646.961
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
29.613.733 2.465.471
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-30.330.390 -1.818.510
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-962.740 788.468
Alınan Faiz
514.203 18.595
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
420.919 385.947
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.000 -1.225.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 0 -1.225.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
30.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.382 -31.990
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.382 -31.990
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.346 34.351
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.728 2.361
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.728 3.346
Finansal Varlıklar
5,6 72.367.524 42.711.819
Diğer Varlıklar
7 1.559.853 119.706
TOPLAM VARLIKLAR
73.933.105 42.834.871
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 53.872.230 24.258.497
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
53.872.230 24.258.497
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
20.060.875 18.576.374
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18.576.374 11.823.057
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.514.501 5.528.317
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 1.225.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-30.000 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 20.060.875 18.576.374
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
13 514.203 18.595
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 420.919 385.947
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 1.246.381 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7.860 19
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.189.363 404.561 0 0
Yönetim Ücretleri
10 -527.050 -194.420
Saklama Ücretleri
10 -24.027 -9.477
Denetim Ücretleri
10 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -123.785 -40.562
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-674.862 -244.459 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.514.501 160.102 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.514.501 160.102 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.514.501 160.102 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953889
BIST