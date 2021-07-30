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***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.07.2021 23:18



***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.221 -33.185
Net Dönem Karı (Zararı)
-4.893 -5.381
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.080 -4.750
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.080 -4.750
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
9.189 -27.804
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-6.087 5.486
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
15.276 -33.290
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-784 -37.935
Alınan Faiz
5.080 4.750
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-75 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.221 -33.185
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.221 -33.185
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 100 34.351
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.321 1.166


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.321 100
Finansal Varlıklar
5,6 61.947 80.649
Diğer Varlıklar
7 10.587 7.085
TOPLAM VARLIKLAR
76.855 87.834
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
8 7.551 13.638
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
7.551 13.638
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
69.304 74.196


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
74.197 92.681
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-4.893 -18.484
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 69.304 74.197


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
5.080 4.750
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 -75 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
61 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.066 4.750 0 0
Yönetim Ücretleri
10 -829 -978
Saklama Ücretleri
10 -56 -62
Danışmanlık Ücretleri
-4.029 -3.061
Kurul Ücretleri
-7 -9
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-1.203 -2.356
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -3.835 -3.665
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-9.959 -10.131 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.893 -5.381 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.893 -5.381 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.893 -5.381 0 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953890


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Yarım 1.577 1.618 -13,59  
Çeyrek 791 809 -6,80  
Gümüş.Ons 25,46 25,50 -0,03  
Gümüş Gr. 6,89 6,91 -0,04  
B. Petrol 75,11 75,11 0,01  
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