***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.221 -33.185Net Dönem Karı (Zararı)-4.893 -5.381NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-5.080 -4.750Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-5.080 -4.750İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER9.189 -27.804Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-6.087 5.486İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler15.276 -33.290FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-784 -37.935Alınan Faiz5.080 4.750Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-75 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.221 -33.185NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.221 -33.185DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 100 34.351DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.321 1.166Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.321 100Finansal Varlıklar5,6 61.947 80.649Diğer Varlıklar7 10.587 7.085TOPLAM VARLIKLAR76.855 87.834YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 7.551 13.638TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)7.551 13.638TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)69.304 74.196Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)74.197 92.681Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-4.893 -18.484TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)12 69.304 74.197Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri5.080 4.750Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar13 -75 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler61 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.066 4.750 0 0Yönetim Ücretleri10 -829 -978Saklama Ücretleri10 -56 -62Danışmanlık Ücretleri-4.029 -3.061Kurul Ücretleri-7 -9Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-1.203 -2.356Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -3.835 -3.665ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-9.959 -10.131 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-4.893 -5.381 0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)-4.893 -5.381 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-4.893 -5.381 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953890BIST