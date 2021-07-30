***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.07.2021 23:18
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.002.638 818
Net Dönem Karı (Zararı)
-58.794 -3.294
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-187.134 -2.993
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-187.134 -2.993
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
5.061.442 4.112
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
18.392.552 -1.577
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-13.331.110 5.689
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
4.815.514 -2.175
Alınan Faiz
187.134 2.993
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-10 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.000.000 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 -5.000.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.638 818
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.638 818
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.040 1.222
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.678 2.040
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.678 2.040
Finansal Varlıklar
5,6 21.596.139 66.491
Diğer Varlıklar
7 1.808.649 7.177
TOPLAM VARLIKLAR
23.409.466 75.708
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
18.404.404 11.852
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
18.404.404 11.852
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
5.005.062 63.856
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
63.856 78.736
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-58.794 -14.880
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
5.000.000 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 5.005.062 63.856
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
13 187.134 2.993
Temettü Gelirleri
13 -10 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.289 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
190.413 2.993 0 0
Performans Ücretleri
10 -117.496 -849
Saklama Ücretleri
10 -3.948 -54
Danışmanlık Ücretleri
10 -4.029 -3.061
Kurul Ücretleri
0 -8
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-123.734 -2.315
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-249.207 -6.287 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-58.794 -3.294 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-58.794 -3.294 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-58.794 -3.294 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953891
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