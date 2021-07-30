***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.002.638 818Net Dönem Karı (Zararı)-58.794 -3.294NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-187.134 -2.993Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-187.134 -2.993İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER5.061.442 4.112Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler18.392.552 -1.577İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-13.331.110 5.689FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR4.815.514 -2.175Alınan Faiz187.134 2.993Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-10 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.000.000 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 -5.000.000 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.638 818NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.638 818DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.040 1.222DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.678 2.040Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.678 2.040Finansal Varlıklar5,6 21.596.139 66.491Diğer Varlıklar7 1.808.649 7.177TOPLAM VARLIKLAR23.409.466 75.708YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar18.404.404 11.852TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)18.404.404 11.852TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)5.005.062 63.856Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)63.856 78.736Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-58.794 -14.880Katılma Payı İhraç Tutarı (+)5.000.000 0Katılma Payı İade Tutarı (-)TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)12 5.005.062 63.856Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri13 187.134 2.993Temettü Gelirleri13 -10 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler3.289 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ190.413 2.993 0 0Performans Ücretleri10 -117.496 -849Saklama Ücretleri10 -3.948 -54Danışmanlık Ücretleri10 -4.029 -3.061Kurul Ücretleri0 -8Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-123.734 -2.315ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-249.207 -6.287 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-58.794 -3.294 0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)-58.794 -3.294 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-58.794 -3.294 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953891BIST